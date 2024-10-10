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Запущен жд сервис из Чэнду в Москву через Монголию
10.10.2024

Запущен жд сервис из Чэнду в Москву через Монголию

    • Транспортная группа FESCO в рамках развития сервиса FESCO Asia Land Border Shuttle запустила регулярный контейнерный поезд из Чэнду (КНР) в Москву через Монголию с транзитным временем 28 дней.

    Как сообщили SeaNews в группе, первый поезд по новому маршруту уже прибыл в Россию. Следующая отправка намечена на 25 октября. В перспективе планируется отправлять поезда еженедельно.

    Основная номенклатура грузов — товары народного потребления. Транспортировка осуществляется собственными активами FESCO, доступен вариант доставки «от двери до двери».

    Чэнду, отмечают в FESCO, является главным транспортным узлом провинции Сычуань и всего юго-западного Китая, ведущим промышленным центром производства женской обуви.

    Сквозной железнодорожный сервис FESCO Asia Landborder Shuttle (FALB) предлагает доставку из китайских городов Сиань, Циндао, Шанхай, Сямэнь, Чэнду, Чунцин, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Нинбо, Ухань, Хэфэй и Сучжоу через погранпереходы Наушки, Достык, Алтынколь и Забайкальск в Россию и страны СНГ – Беларусь, Казахстан и Узбекистан.

    Фото: FESCO


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