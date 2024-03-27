Контейнерный поезд Китай – Сербия

21 марта из Шицзячжуаня в провинции Хэбэй в Белград отправился контейнерный поезд. Это первый грузовой поезд Китай – Европа, который соединит регион Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй на севере Китая с Сербией, сообщает информационное агентство Xinhua.

По информации компании Hebei International Land Port Co., Ltd, состав пройдет через КПП Алашанькоу, преодолеет 10200 км и прибудет в Сербию примерно через 20 дней после отправления.

Поезд доставит в Белград 110 TEU различных грузов на общую сумму около 20 млн юаней (2,82 млн долларов), включая автозапчасти и механическое оборудование.

Новый маршрут, как ожидается, создаст новый канал для торгово-экономических обменов между регионом Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и Сербией, а также другими странами-участницами инициативы «Один пояс и один путь» в Центральной и Восточной Европе.

Видео: New China TV