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Контейнерный поезд Китай – Сербия
27.03.2024

Контейнерный поезд Китай – Сербия

    • 21 марта из Шицзячжуаня в провинции Хэбэй в Белград отправился контейнерный поезд. Это первый грузовой поезд Китай – Европа, который соединит регион Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй на севере Китая с Сербией, сообщает информационное агентство Xinhua.

    По информации компании Hebei International Land Port Co., Ltd, состав пройдет через КПП Алашанькоу, преодолеет 10200 км и прибудет в Сербию примерно через 20 дней после отправления.

    Поезд доставит в Белград 110 TEU различных грузов на общую сумму около 20 млн юаней (2,82 млн долларов), включая автозапчасти и механическое оборудование.

    Новый маршрут, как ожидается, создаст новый канал для торгово-экономических обменов между регионом Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и Сербией, а также другими странами-участницами инициативы «Один пояс и один путь» в Центральной и Восточной Европе.

    Видео: New China TV


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