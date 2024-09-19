Грузы с Восточного полигона можно и нужно уводить на морское плечо

Как можно снять нагрузку с Восточного полигона и снивелировать последствия затоваривания импортом приморских портов и терминалов, обсудили участники сессии «Контейнерная логистика Восточного полигона: вызовы и новые возможности» в рамках Восточного экономического форума, который прошел во Владивостоке на прошлой неделе.

Перенаправление грузопотоков с Дальнего Востока на новые маршруты поможет разгрузить железную дорогу и снять дефицит подвижного состава для отправки контейнеров из региона вглубь страны, убежден специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин. В качестве альтернативы Восточного он предложил ускоренно развивать Северный морской путь и перераспределить грузы в порты северо-запада России и дальше по железной дороге доставлять до конечного пункта назначения.

«У нас есть проблема в Восточном полигоне. Это проблема не железной дороги. Я хочу, чтобы все это понимали, Восточный полигон прежде всего был предназначен для вывоза новых продуктов, товаров промышленности, создаваемых в Сибири и на Дальнем Востоке. Но после 2022 года концепция поменялась. Те регионы Сибири и Дальнего Востока, которые создают свою продукцию, ее вывезти не могут. Потому что на Восточный полигон развернулась Вологодская область, Архангельская область. Развернулась вся бумага, картон, фанера, которая шла в Европу», – объяснил И.Левитин.

«Восточный полигон всех на свои плечи не возьмет», подчеркнул он, поэтому нужно перенаправлять грузопотоки на сухопутные переходы и, главное, развивать Северный морской путь. «Это параллель Восточного полигона. У нас с вами, по сути, два безопасных коридора осталось, это Китай и Северный морской путь, а также Север — Юг».

И.Левитин также предложил переориентировать грузы с Дальнего Востока в южные порты и порты Северо-Запада. «Часть грузов, которые сегодня мы привыкли возить во Владивосток, надо разворачивать на Санкт-Петербург, надо разворачивать на Северо-Запад, на Усть-Лугу. Мы не должны все свозить к Владивостоку. Если мы по городу походим, друг друга увидим. Автомобили по городу идут с контейнерами, но как жителям города жить здесь, если все улицы забиты контейнеровозами?» – сказал он.

Фото: РЖД