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Контейнерные поезда Китай – Европа через КПП Эрэн-Хото
24.04.2024

Контейнерные поезда Китай – Европа через КПП Эрэн-Хото

    • Количество грузовых поездов, прошедших через КПП Эрэн-Хото с начала 2024 года, превысило 1000 21 апреля, на восемь дней раньше, чем в прошлом году. Ими перевезено 113 тыс. TEU, на 9,2% больше, чем годом ранее. При этом более 40% поездов перевозили дорогостоящие товары, сообщает CCTV Video News Agency.

    Грузовые поезда Китай- Европа в настоящее время осуществляют перевозку грузов по трем основным коридорам: западному, восточному и центральному.

    Центральный коридор в основном ориентирован на отправку импортных и экспортных товаров в центральные и северные районы Китая, и ключевую роль в этом маршруте играет КПП Эрэн-Хото.

    Раньше через КПП Эрэн-Хото в основном доставлялись текстильные изделия и продовольственные товары. Сейчас более 40% перевозимых грузов – это высокотехнологичные и дорогостоящие товары, такие как автомобили, компьютеры и роботы.

    С начала этого года доля экспорта автомобилей китайского производства в общем объеме экспортируемых товаров выросла до 12%. Для их доставки было специально организовано 60 грузовых поездов.

    По данным компании Yihai Freight Forwarder Co., работающей в Эрэн-Хото, в 2021 году началась доставка автомобилей на новых источниках энергии (NEV). С годами экспорт автомобилей NEV постоянно растет. В этом году на них приходится более 10% общего объема экспорта.

    Видео: CCTV Video News Agency


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