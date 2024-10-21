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Рост спроса на грузовые автоперевозки. Почему их стали выбирать чаще
21.10.2024

Рост спроса на грузовые автоперевозки. Почему их стали выбирать чаще

    • Количество запросов на перевозку грузов из Китая в Россию автотранспортом в последнее время значительно выросло. Что вынуждает клиентов переходить с железной дороги на автотранспорт, SeaNews рассказала генеральный директор транспортно-логистической компании «ТрансГИД» Ксения Черникова.

    В последние месяцы мы заметили, что автоперевозки из Китая становятся все более востребованными. По нашим наблюдениям, в сентябре грузопоток на въезд через автомобильные пункты пропуска Дальнего Востока увеличился примерно на 15% по сравнению с прошлым годом. Это вполне объяснимо: импорт из стран Азии значительно превысил экспорт, что привело к нехватке фитинговых платформ и перегрузке морских терминалов. Время ожидания на рейде, по нашим оценкам, выросло более чем в два раза за последние несколько месяцев.

    Железная дорога на Дальнем Востоке тоже перегружена, и, как мы видим, в ближайшее время ситуация не улучшится. Пропускная способность БАМа и Транссиба остается на пределе, особенно с учетом приближающегося Нового года, когда спрос на доставку традиционно возрастает.

    Мы давно следим за изменениями на рынке, и еще в начале года приняли решение усилить направление автоперевозок. Это оказалось верным шагом. Сейчас все чаще получаем запросы на доставку грузов напрямую автомобилями из Китая. Автоперевозки позволяют обеспечить более точные сроки доставки, и, что немаловажно, они стали более предсказуемыми благодаря модернизации ключевых погранпереходов.

    Например, через МАПП «Забайкальский» сейчас проходит около 40% всех грузовых автомобилей, после модернизации пропускная способность этого перехода практически удвоилась. Теперь он работает круглосуточно, что позволяет быстрее пропускать грузы через границу и обслуживать до 300 автомобилей в день. Это огромный шаг вперед по сравнению с тем, что было ещё 1,5 года назад.

    Кроме того, такие переходы как «Пограничный-Суйфэньхэ» и мост Благовещенск-Хэйхэ также прошли модернизацию, что значительно ускорило транспортный поток. Уверены, что тренд на рост автоперевозок сохранится в ближайшие годы. Наши клиенты все чаще выбирают этот вид доставки, особенно для срочных грузов.

    Так что мы продолжаем наращивать сегмент и видим в нем большие перспективы. Ведь автомобильная доставка — это не только скорость, но и надежность. Можно заранее рассчитать транзитное время и предложить клиентам более точный график доставки, что в нынешних условиях становится критически важным.

     


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