К 2027 году в Китае появится система резервных угольных мощностей

Китайские власти планируют к 2027 году создать в стране систему резервных угольных мощностей, чтобы обеспечить энергетическую безопасность за счет более гибких поставок угля, сообщает Splash. Соответствующий документ представил Государственный комитет по развитию и реформам.

К 2030 году страна планирует сформировать годовые резервные угольные мощности в объеме 300 млн тонн.

«Три года назад Китай испытывал проблемы от острой нехватки энергии, и власти поставил задачу иметь запасы угля, эквивалентные 15% годовой добычи, на шахтах, в портах, на электростанциях и в других специально отведенных местах хранения», – пишет издание.

Эта система позволит оперативно высвобождать производственные мощности в экстремальных ситуациях и транспортировать уголь по всей стране, туда, где это будет необходимо.

КНР является крупнейшим в мире потребителем и производителем угля. Морской импорт угля в Китай в первом квартале этого года относительно аналогичного периода 2023 год вырос на 17%.

По данным Синьхуа, в 2023 году в Китае было добыто 4,66 млрд тонн угля, что на 2,9% больше, чем в 2022 году. Это рекордный показатель.

Уголь долгое время является основным видом топлива в Китае. За минувший год в стране был добыт рекордный объем угля – 4,66 млрд тонн, что на 2,9% больше показателя предыдущего года.

Фото: China Shenhua Energy