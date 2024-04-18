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«Северной звезде» для вывоза угля необходим рейдовый перегрузочный комплекс
18.04.2024

«Северной звезде» для вывоза угля необходим рейдовый перегрузочный комплекс

    • Компания «Северная звезда» (входит в ГК «Русская энергия») объявила о проведении общественных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы – технической документации «рейдовый перегрузочный комплекс», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, сообщает пресс-служба ООО «Северная звезда».

    По информации компании, предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности является акватория Участка №2 морского порта Диксон (Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, городское поселение Диксон, в районе между устьями рек Рогозинка и Крестьянка на расстоянии 87 км на юг от порта Диксон).

    Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности – обеспечение перевалки угля различных марок в объеме 7 млн. тонн в год. Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – с января по июнь 2024 года.

    Напомним, «Северная звезда» реализует проект по освоению Сырадасайского месторождения угля на Таймырском полуострове. Ресурсы месторождения оцениваются в более чем 5 млрд тонн. Проект включает в себя создание угольного разреза мощностью 5 млн тонн в год на первом этапе и 10 млн тонн в год на втором, строительство обогатительной фабрики и создание необходимой инфраструктуры, в том числе морского порта «Енисей».

    В конце прошлого года компания объявила о завершении строительства причальной стенки первой очереди грузового причала на терминале «Енисей» морского порта Диксон на Таймырском полуострове.

    Андрей Чумаченко, и.о. генерального директора ФГУП «Гидрографическое предприятие», выступая на VII конгрессе «Гидротехнические сооружения и дноуглубление», рассказал, что в инвестиционном портфеле учреждения на 2024-2028 гг. 13 государственных контрактов, в том числе Морской угольный терминал на базе Сырадасайского месторождения. Для обеспечения глубин угольного терминала «Порта Енисей» в 2024 году предполагается извлечь 1,7 млн куб. м грунта.

    «Дноуглубительные работы на терминале пробовались имеющимся российским составом флота, для этого потребовалось пересборка состава дноуглубительного флота, а также корректировка проектной документации, поэтому дноуглубительные работы перенесены с 2023 года на 2024 год», – пояснил А.Чумаченко.

    Пока ведутся работы по строительству перегрузочного терминала и дноуглубительные работы, компания для вывоза угля решилась на создание рейдового перегрузочного комплекса.

    Фото: «Северная звезда»

     


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