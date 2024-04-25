Самый тяжеловесный поезд в Китае

20 апреля на железной дороге Шуочжоу-Хуанхуа завершился тестовый рейс грузового поезда грузоподъемностью более 30 тыс. тонн, который является самым тяжеловесным на сегодняшний день в Китае, сообщает CCTV Video News Agency.

Поезд, управляемый четырьмя электровозами, состоит из 324 вагонов общей длиной 4088 м и суммарной грузоподъемностью 32,4 тыс. тонн. Он установил новые рекорды в Китае как по длине состава, так и по грузоподъемности.

Железная дорога Шуочжоу-Хуанхуа, соединяющая угольную базу в провинции Шаньси и порт Хуанхуа в провинции Хэбэй, является вторым по величине в Китае каналом для транспортировки угля. Тестовый поезд преодолел путь от города Цанчжоу в провинции Хэбэй до порта Хуанхуа более чем за три часа.

По словам управляющего железнодорожной компанией по эксплуатации железной дороги Шуочжоу-Хуанхуа, принадлежащей компании China Energy, для этого поезда были применены передовые китайские технологии управления тяжеловесными комбинированными поездами, что сделало весь процесс безопасным и эффективным. Если каждый день назначать по одному 30000-тонному тяжелому комбинированному поезду, то объем железнодорожных перевозок можно увеличить на 3,15 млн тонн в год по сравнению с использованием 20000-тонных поездов.

80% угольных ресурсов Китая расположены в северных регионах страны. Грузовые поезда являются основным средством транспортировки угля в Китае, на их долю приходится более 60% перевозок этого груза.

Китай начал испытывать железнодорожный транспорт повышенной грузоподъемности в 1984 году, а первая железная дорога большой грузоподъемности была полностью открыта в 1992 году. В настоящее время в стране построено более 5 тыс. километров железных дорог для перевозки угля составами грузоподъемностью свыше 8000 тонн.

Видео: CCTV Video News Agency