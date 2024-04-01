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РЖД приступают к реализации третьего этапа развития Восточного полигона
01.04.2024

РЖД приступают к реализации третьего этапа развития Восточного полигона

    • ОАО «РЖД» приступает к реализации третьего этапа развития Восточного полигона. 29 марта в Москве ОАО «РЖД» и ГК Бамтоннельстрой-Мост заключили договоры генерального подряда на строительство на БАМе второго Северомуйского, второго Кодарского и второго Кузнецовского тоннелей, а также нового железнодорожного моста через реку Амур в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщает пресс-служба РЖД. Документы подписали заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Андрей Макаров и первый заместитель генерального директора АО «Бамтоннельстрой-Мост» Никита Сатюков в присутствии министра транспорта РФ Виталия Савельева, генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова, председателя совета директоров ГК Бамтоннельстрой-Мост Руслана Байсарова.

    Это наиболее крупные и сложные объекты, возведение которых займет больше всего времени, поэтому для достижения целевых параметров провозной способности Восточного полигона их строительство необходимо начинать в первую очередь.

    Завершить строительство Кодарского тоннеля планируется к концу 2030 года, строительство вторых Северомуйского и Кузнецовского тоннелей, а также моста через реку Амур – до конца 2032 года.

    Предварительная стоимость проектирования и строительства составляет 498,8 млрд рублей (без НДС).

    Как подчеркнул В.Савельев, подписанные документы станут новым этапом в развитии транспортной инфраструктуры.

    «Нет сомнений в том, что проект будет реализован на высочайшем техническом уровне и в установленные сроки. Это ждет от нас президент, отечественный бизнес и все профессиональное железнодорожное сообщество», – сказал министр.

    «Символично, что в год 50-летия БАМа мы даем старт проектированию и строительству 4 ключевых инфраструктурных объектов. У нас нет того практически бесконечного ресурса, который был у Советского Союза, но сегодня мы обладаем уникальными технологиями и компетенциями, которые позволят нам с уверенностью сказать – «третий БАМ» будет построен в срок, при этом на высочайшем уровне надежности и безопасности», – подчеркнул О.Белозеров.

    Ввод в эксплуатацию новых искусственных сооружений в совокупности с другими мероприятиями по развитию инфраструктуры, в том числе строительство сплошных вторых путей, станций и разъездов, позволит увеличить провозную способность БАМа и Транссиба до 270 млн тонн по итогам 2032 года.

    В РЖД отмечают, что цель второго этапа развития Восточного полигона, который находится в завершающей стадии, – увеличить провозную способность магистралей до 180 млн тонн (с 144 млн тонн в 2021 году).

    Договоры генерального подряда заключаются с условием рассрочки платежа на проектирование и строительство.

    Генеральный подрядчик самостоятельно привлекает финансирование, для чего будет подписано соглашение о взаимодействии ОАО «РЖД», подрядчика и кредитора.

    ОАО «РЖД» обязуется рассчитаться с подрядчиком в течение 10 лет после ввода объектов в эксплуатацию.

    Фото: телеграм-канал ОАО «РЖД»

     


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