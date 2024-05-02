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«Прорывных грузопотоков по МТК «Север – Юг» пока не случилось»
02.05.2024

«Прорывных грузопотоков по МТК «Север – Юг» пока не случилось»

    • Миссия международного транспортного коридора «Север – Юг» по обеспечению внешней торговли России со странами Каспийского региона, Персидского залива, Закавказья, Ирана, Индии и Африки в настоящее время не осуществлена. Для реализации этого проекта намечено большое количество планов в области судостроения, развития инфраструктуры, правовых, юридических, финансовых мероприятий. Но это планы будущего, заявил АО «Морской торговый порт Оля» Александр Мельников, выступая на сессии «Водный транспорт Каспия и Волжского речного бассейна» в рамках организованного Viva Consult III Международного форума «Транспортная логистика Каспийского региона» в Астрахани.

    А.Мельников напомнил, что по итогам 2023 года грузооборот астраханских портов составил 4,5 млн тонн. «Это итог активизации российско-иранской внешней торговли, причем в основном продукции агросектора, – пояснил спикер. – При этом никаких других прорывных грузопотоков не случилось – все грузы, которые мы перевалили, шли на Иран».

    Спикер отметил, что в дальнейшем ожидается увеличение не только российско-иранской внешней торговли, в том числе и за счет вступления Ирана в зону свободной торговли с ЕАЭС, но и развития торговых отношений Ирана с его соседями – Ираком, Афганистаном и Пакистаном. «Все условия здесь налицо, существующая развитая дорожная инфраструктура, развитые автомобильные перевозки и огромное население, там 300 миллионов человек сегодня. И эти страны действительно имеют хорошую перспективу роста», – сказал А.Мельников, подчеркнув, что Иран активизировался в развитии железнодорожной инфраструктуры в сторону Ирака, куда Иран, помимо газа и электроэнергии, экспортирует широкий спектр товаров.

    Кроме того, Афганистан заявляет о планах по развитию железнодорожной инфраструктуры и портовой инфраструктуры на иранском Каспии. В частности, речь идет об инвестициях Афганистана в строительство трех причалов в порту Энзели. «Все это говорит о том, что развитие внешней торговли именно в этом регионе будет, – пояснил спикер. – И это, конечно, даст развитие транскаспийского маршрута и загрузку российских портов на Каспии».

    «Вместе с тем, наши соседи из республик Узбекистан и Кыргызстан предложили организовать еще два новых транспортных пути, направленных на восток, – продолжил А.Мельников. – Это трансафганский коридор, о котором заявил Узбекистан еще в 2021 году. Этот коридор должен сближать Белоруссию, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию, ну и дальше, соответственно, с выходом в страны Юго-Восточной Азии. В свою очередь, Кыргызстан выступил с инфраструктурной инициативой по созданию мультимодального коридора – Россия (Каспийское море – Туркменистан- – Узбекистан – Китай, или так называемого Южного транспортного коридора».

    Южный транспортный коридор — новый маршрут, призванный связать Россию со странами Центральной Азии через Каспийское море. По словам А.Мельникова, Минтранс России подтвердил участие в разработке технико-экономического обоснования проекта Трансафганского коридора. Оба проекта замыкаются на порт Туркменбаши – и с территории Кыргызстана, и с территории Узбекистана, через порт Туркменбаши, и, соответственно, дальше в порт Астраханской области», – пояснил спикер.

    Тенденция роста внешней торговли между Россией и Узбекистаном и Кыргызстаном продолжится при реализации железнодорожных составляющих, считает А.Мельников. «БОльшая часть грузов в эти страны идет автомобильным транспортом – через территорию Казахстана, через погранпереходы в Челябинской и Оренбургской области, со всеми теми существующими проблемами транзита через Казахстан, связанные с ограничением некоторых подсанкционных товаров и с ужесточенными досмотровыми операциями», – резюмировал он.

    Фото: SeaNews

     


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