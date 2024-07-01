Первые построенные ОСК контейнеровозы для Каспия назовут в честь судостроителей

Совет ветеранов судостроительной отрасли вышел с инициативой об имянаречении судов проекта 00108 в честь выдающихся судостроителей, внесших большой вклад в развитие отрасли и Астраханской области. Об этом сообщает пресс-служба ОСК.

Серия из четырех контейнеровозов строится по заказу Государственной транспортной лизинговой компании на предприятии ОСК «Южный центр судостроения и судоремонта».

Головное сухогрузное судно-контейнеровоз нарекут в честь Валентина Безжонова. С его именем связана эпоха освоения нефтегазовых морских месторождений и строительства первых в стране буровых платформ.

Второму строящемуся объекту – контейнеровозу проекта 00108 присвоят имя «Алексей Баландин». А.Баландин в начале 80-х годов возглавил строительство уникального предприятия – первого в стране завода по выпуску опорных частей и верхних строений стационарных глубоководных оснований, с символическим для Астраханской области названием «Лотос», где работал директором до 2005 года.

Третье судно проекта 00108 будет носить имя «Семен Аптекарь». Контейнеровоз назовут в честь директора Судостроительно-судоремонтного завода им. III Интернационала, который С.Аптекарь возглавлял 33 года.

Завершает серию из четырех контейнеровозов для Каспия судно, которое назовут «Александр Волынский». Трудовой путь А.Волынского – выдающегося конструктора и инженера, основателя Ассоциации судостроителей Астраханской области – неразрывно связан с работой на предприятиях судостроительной отрасли.

Он создал проектно-конструкторскую компанию, которая стала крупнейшим инженерным центром в Астрахани, занимающимся проектированием судов, буровых платформ и других транспортных нефтегазовых морских и речных объектов. Оснащенный по последнему слову техники инженерный центр способен был удовлетворить спрос местного и зарубежного рынка на инженерно-конструкторские разработки судостроительной области.

Фото: ОСК