Корпорация морского приборостроения вошла в состав ОСК

АО «Корпорация морского приборостроения» вошла в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«В целях дальнейшего развития производственного и научного потенциала Российской Федерации и совершенствования структуры организаций судостроительной промышленности постановляю принять предложения правительства Российской Федерации о внесении в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» (г. Санкт-Петербург) находящихся в федеральной собственности 100% акций минус одна акция акционерного общества «Корпорация морского приборостроения» (г. Санкт-Петербург) в порядке оплаты размещаемых акционерным обществом «Объединенная судостроительная корпорация» дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала», – говорится в документе.

Кроме того, этим же Корпорация морского приборостроения внесена в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ, утвержденный указом президента.

Также президент постановил правительству сроком в 6 месяцев обеспечить осуществление мероприятий по переходу.

Фото: пресс-служба Кремля