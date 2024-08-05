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В Астрахани cпущен на воду танкер-химовоз «ВОЛГОТРАНС-2502»
05.08.2024

В Астрахани cпущен на воду танкер-химовоз «ВОЛГОТРАНС-2502»

    • На производственной площадке «Лотос» Южного центра судостроения и судоремонта состоялась торжественная церемония спуска на воду танкера-химовоза проекта RST 25/7. Это новый класс танкеров «река-море» с повышенным классом экологической безопасности и автоматизации, сообщает пресс-служба ОСК.

    Танкер «ВОЛГОТРАНС-2502» полностью соответствует международным требованиям для перевозки нефтепродуктов, включая двухотсечную непотопляемость, удовлетворяет габаритам Волго-Донского судоходного канала и Волго-Балтийского пути.

    Судно имеет шесть грузовых танков и предназначено для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов, в том числе бензина, без ограничения по температуре вспышки, а также растительных масел и химических грузов. Есть возможность одновременно перевозить грузы двух разных сортов.

    После спуска судна на воду специалисты завода проведут достроечные работы, швартовные и ходовые испытания, по завершению которых судно будет готово для передачи в эксплуатацию.

    Судно строится по заказу АО «Машпромлизинг» для судоходной компании «Волготранс».

    «Астраханские корабелы имеют успешный опыт строительства судов подобного класса. В 2023 году корабелы передали в эксплуатацию танкер-химовоз проекта RST-25/7 «Волготранс-2501». В 2016 году со стапеля завода сошли два нефтеналивных танкера «Яков Гунин» и «Сергей Терсков», – говорится в пресс-релизе.

    Основные характеристики танкерах химовоза:

    • длина -139,99 м;
    • ширина -16,60 м;
    • осадка в море/реке -4,175 / 3,60 м;
    • дедвейт в море (Т=4,175) / в реке (Т=3,60) -6613 / 5132 т;
    • мощность и тип ГД 2 х 1200 кВт;
    • скорость хода – 10,5±0,3 узлов.  

    Фото: ОСК


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