ОСК запатентовала технологию управления группой безэкипажных буксиров

Объединенная судостроительная корпорация запатентовала технологию индивидуальной и групповой (координированной) деятельности безэкипажных буксиров (буксиров-автоматов). Методика, разработанная предприятием «ОСК – Технологии», предназначена для выполнения швартовных операций судна группой буксиров под управлением одного человека с берега, с возможностью определять в реальном времени гидрометеорологические факторы и гидродинамические силы, действующие на буксируемое судно, сообщает пресс-служба ОСК.

Технология разработана в рамках федерального проекта «Автономное судовождение», реализуемого в рамках инициативы «Маяки развития технологий», входящей в состав инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года.

Предприятие «ОСК-Технологии» стало обладателем патента на изобретение «Способ управления координированной групповой деятельностью буксиров-автоматов». Это первое в России изобретение такого рода.

«Существующие в России системы управления автономными судами обеспечивают возможность дистанционного управления только одним буксиром и не предусматривают координированного управления группой буксиров, а также не учитывают взаимного расположения буксиров и буксируемого судна, его характеристики, определяющие гидродинамические и аэродинамические свойства, гидрометеорологические условия проведения буксирно-кантовочной операции», – говорится в пресс-релизе.

Разработанная ОСК технология позволит выполнять швартовные операции с берега со специального поста управления одним человеком и предназначена, в большей степени, для работы на внешних и внутренних рейдах и у причальных стенок морских портов.

«Синхронизация буксиров достигается путем подачи с поста управления сигналов по нескольким радиоканалам на головной буксир-автомат, который в свою очередь распределяет задачи на группу буксиров. Определение местоположения судов достигается задействованием глобальных систем позиционирования», – поясняют в ОСК.

Принцип действия изобретения содержит рекомендации по размещению нескольких безэкипажных буксиров у борта обеспечиваемого судна в зависимости от целей швартовной операции и условий ее проведения, оценку рисков применения буксиров-автоматов в процессе обеспечения швартовных операций, определение аварийных ситуаций и описание правил смены режимов работы системы координированного управления при возникновении различных неисправностей оборудования автономных судов.

Применение алгоритмов обеспечивает повышение энергетической эффективности координированного управления группой буксиров-автоматов.

Фото: ОСК