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В Петербурге спустили на воду атомный ледокол «Чукотка»
06.11.2024

В Петербурге спустили на воду атомный ледокол «Чукотка»

    • Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии спуска на воду атомного ледокола «Чукотка», сообщает пресс-служба Кремля.

    Новый ледокол строится на «Балтийском заводе» по заказу госкорпорации «Росатом». Он стал пятым по счету атомоходом проекта 22220. Эти атомные ледоколы являются самыми большими и мощными в мире, их задача – обеспечение круглогодичной навигации в Арктике.

    «В следующем году, как и договаривались, должен быть заложен ледокол «Сталинград» этой же серии. Кроме того, на дальневосточной верфи «Звезда» строится атомный ледокол нового поколения «Лидер», самый мощный, – отметил глава государства. – Создание таких мощных, современных судов – ещё одно воплощение индустриального, научного, кадрового и технологического потенциала России. Именно так – на базе собственных технологий и прорывных научных решений должна развиваться вся отечественная экономика».

    В.Путин подчеркнул, что от укрепления ледокольного флота страны прямо зависит реализация наших планов по обустройству арктических территорий, по наращиванию грузопотока на трассах Северного морского пути.

    «Здесь у нас, как известно, амбициозные цели. Работы впереди много. С учетом этого предлагаю в дальнейшем провести специальное совещание по этой тематике, глубоко проработать, подготовить и в комплексе обсудить все вопросы, касающиеся перспективного развития Северного морского пути, выйти при этом на конкретные, предметные решения. Именно так в своё время мы подошли к вопросам развития Восточного полигона, модернизации БАМа и Транссиба», – напомнил президент.

    «В частности, нужно подумать над формированием более эффективных тарифов на ледокольную проводку грузов, чтобы возможность пользоваться такими услугами была у большего числа перевозчиков, отправителей. Тем более, что с каждым годом интерес к этому маршруту растет как со стороны российских, так и зарубежных компаний – и уверен, будет расти», – сказал он.

    В целом, как отметил президент, России предстоит заметно нарастить безопасность и надежность судоходства в регионе Северного морского пути. «Для этого продолжим улучшать качество спутниковой навигации, связи, мониторинга ледовой обстановки, будем модернизировать инфраструктуру арктических портов, прокладывать к ним необходимые железнодорожные магистрали. Речь, в том числе, о расширении и увеличении мощностей ближних и дальних железнодорожных подходов к Мурманскому транспортному узлу, а также о строительстве Северного широтного хода с перспективными выходами к портам Ямала, Таймыра и севера Красноярского края», – резюмировал В.Путин.

    Фото: ОСК


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