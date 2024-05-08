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Начались швартовные испытания атомного ледокола «Якутия»
08.05.2024

Начались швартовные испытания атомного ледокола «Якутия»

    • На Балтийском заводе начался один из ключевых этапов строительства третьего серийного универсального атомного ледокола «Якутия» проекта 22220 – швартовные испытания, сообщает пресс-служба ОСК.

    Специалисты предприятия проверят работоспособность систем и механизмов атомохода, качество монтажа судового оборудования, проведут настройку аппаратуры. Мероприятия проводятся у достроечной набережной завода и выполняются по специальным программам и методикам.

    «Корабелам Балтийского завода предстоит провести большой объем работы и подготовить атомный ледокол «Якутия» к ходовым испытаниям. Построенные на предприятии и переданные заказчику ледоколы проекта 22220 «Арктика», «Сибирь» и «Урал» уже успешно выполняют задачи на маршрутах Северного морского пути. Балтийцы приобрели бесценный опыт при строительстве серии, который поможет им качественно и своевременно сдать в эксплуатацию остальные заказы», – отметил генеральный директор ОСК Андрей Пучков.

    Значительная часть работ в период швартовных испытаний связана с главной энергетической установкой ледокола. Ее основа – два водо-водяных ядерных реактора интегрального типа РИТМ-200 тепловой мощностью по 175 МВт.

    Перед проверкой главной энергетической установки начались испытания вспомогательных механизмов, обслуживающих эту установку, электроэнергетического оборудования, различных аварийных механизмов. В целях экономии ресурса вспомогательных механизмов в период испытаний судно обеспечивают электроэнергией, паром, сжатым воздухом от береговых источников.

    В период швартовных испытаний специалисты также проверят и сдадут оборудование всех судовых помещений, проведут испытания помещений на герметичность, проверят аварийно-спасательное имущество.

    После окончания швартовных испытаний ледокол будет готов к выходу на ходовые испытания.

    Основные характеристики атомных ледоколов проекта 22220:

    • длина – 174 м;
    • ширина – 34 м;
    • осадка – 10,5 м / 9,3 м;
    • мощность – 60 МВт (на валах);
    • водоизмещение – 33,54 тыс. тонн;
    • расчетный срок службы – 40 лет;
    • экипаж – 54 человека.

    Фото: ОСК


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