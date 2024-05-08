Начались швартовные испытания атомного ледокола «Якутия»

На Балтийском заводе начался один из ключевых этапов строительства третьего серийного универсального атомного ледокола «Якутия» проекта 22220 – швартовные испытания, сообщает пресс-служба ОСК.
Специалисты предприятия проверят работоспособность систем и механизмов атомохода, качество монтажа судового оборудования, проведут настройку аппаратуры. Мероприятия проводятся у достроечной набережной завода и выполняются по специальным программам и методикам.
«Корабелам Балтийского завода предстоит провести большой объем работы и подготовить атомный ледокол «Якутия» к ходовым испытаниям. Построенные на предприятии и переданные заказчику ледоколы проекта 22220 «Арктика», «Сибирь» и «Урал» уже успешно выполняют задачи на маршрутах Северного морского пути. Балтийцы приобрели бесценный опыт при строительстве серии, который поможет им качественно и своевременно сдать в эксплуатацию остальные заказы», – отметил генеральный директор ОСК Андрей Пучков.
Значительная часть работ в период швартовных испытаний связана с главной энергетической установкой ледокола. Ее основа – два водо-водяных ядерных реактора интегрального типа РИТМ-200 тепловой мощностью по 175 МВт.
Перед проверкой главной энергетической установки начались испытания вспомогательных механизмов, обслуживающих эту установку, электроэнергетического оборудования, различных аварийных механизмов. В целях экономии ресурса вспомогательных механизмов в период испытаний судно обеспечивают электроэнергией, паром, сжатым воздухом от береговых источников.
В период швартовных испытаний специалисты также проверят и сдадут оборудование всех судовых помещений, проведут испытания помещений на герметичность, проверят аварийно-спасательное имущество.
После окончания швартовных испытаний ледокол будет готов к выходу на ходовые испытания.
Основные характеристики атомных ледоколов проекта 22220:
- длина – 174 м;
- ширина – 34 м;
- осадка – 10,5 м / 9,3 м;
- мощность – 60 МВт (на валах);
- водоизмещение – 33,54 тыс. тонн;
- расчетный срок службы – 40 лет;
- экипаж – 54 человека.
Фото: ОСК