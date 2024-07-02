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Железнодорожно-автомобильный паром «Балтийск» ушел на плановый ремонт
02.07.2024

Железнодорожно-автомобильный паром «Балтийск» ушел на плановый ремонт

    • Железнодорожно-автомобильный паром «Балтийск» поставлен в док Кронштадтского морского завода. Судоремонтники приступили к ремонту одного из самых крупных грузовых паромов России, сообщает пресс-служба ОСК.

    В ходе докования запланированы ремонтные работы с донно-забортной арматурой, частичная замена обшивки корпуса, его очистка и окраска, а также ремонт винторулевого комплекса и якорь-цепей судна. Окончание работ намечено на вторую половину июля.

    Предыдущий ремонт «Балтийска» на Кронштадтском морском заводе проходил в 2019 году.

    «Паром перевозит по морю многотонные грузы, в том числе железнодорожные составы и краны между портом Усть-Луга и портами Калининградской области. Является одним из наиболее крупных грузовых паромов в России», – говорится в пресс-релизе. Его длина – 186, 5 м, ширина – 21,6 м, осадка – 6,5 м. Спущен на воду в 1984 году.     

    Как отмечают в ОСК, Кронштадтский морской завод имеет четыре сухих дока, которые позволяют проводить доковый ремонт кораблей и судов длиной до 230 м и водоизмещением до 40 тыс. тонн.

    Фото: ОСК

     


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