В Петербурге заложили научно-экспедиционное судно «Иван Фролов»

На предприятии ОСК Адмиралтейские верфи состоялась торжественная церемония закладки научно-экспедиционного судна «Иван Фролов» для Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сообщает пресс-служба ОСК. Проект разработан предприятием ОСК «Невское ПКБ».

После ввода в эксплуатацию новый флагман полярной науки войдёт в состав флота Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). Судно предназначено для замены персонала антарктических станций, материально-технического обеспечения антарктических станций, выгрузки на необорудованный берег, ледяной барьер, а также для проведения морских научно-исследовательских работ в океане и вывоза отходов и мусора.

Судно, не имеющее аналогов в мире, имеет 165 м в длину и водоизмещение 25 тыс. тонн и способно брать на борт 2,5 тыс. тонн генерального груза. На борту разместятся до 20 лабораторий, а также ангар на два вертолета и площадка, позволяющая принимать вертолеты Ми-8, Ми-38 или Ка-32. Численность экипажа и спецперсонала нового НЭС составит 240 человек.

Технические характеристики НЭС «Иван Фролов»:

длина наибольшая – 164,8 м;

ширина наибольшая – 26 м;

высота борта – 13,5 м;

скорость – 16 узлов;

экипаж – 70 человек;

научный персонал – 170 человек;

ледовый класс – Arc7;

водоизмещение – 25,3 тыс. тонн;

осадка по конструктивной ватерлинии (КВЛ) – 8,5 м.

Фото: ОСК