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В Петербурге заложили научно-экспедиционное судно «Иван Фролов»
29.10.2024

В Петербурге заложили научно-экспедиционное судно «Иван Фролов»

    • На предприятии ОСК Адмиралтейские верфи состоялась торжественная церемония закладки научно-экспедиционного судна «Иван Фролов» для Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сообщает пресс-служба ОСК. Проект разработан предприятием ОСК «Невское ПКБ».

    После ввода в эксплуатацию новый флагман полярной науки войдёт в состав флота Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). Судно предназначено для замены персонала антарктических станций, материально-технического обеспечения антарктических станций, выгрузки на необорудованный берег, ледяной барьер, а также для проведения морских научно-исследовательских работ в океане и вывоза отходов и мусора.

    Судно, не имеющее аналогов в мире, имеет 165 м в длину и водоизмещение 25 тыс. тонн и способно брать на борт 2,5 тыс. тонн генерального груза. На борту разместятся до 20 лабораторий, а также ангар на два вертолета и площадка, позволяющая принимать вертолеты Ми-8, Ми-38 или Ка-32. Численность экипажа и спецперсонала нового НЭС составит 240 человек.

    Технические характеристики НЭС «Иван Фролов»:

    • длина наибольшая – 164,8 м;
    • ширина наибольшая – 26 м;
    • высота борта – 13,5 м;
    • скорость – 16 узлов;
    • экипаж – 70 человек;
    • научный персонал – 170 человек;
    • ледовый класс – Arc7;
    • водоизмещение – 25,3 тыс. тонн;
    • осадка по конструктивной ватерлинии (КВЛ) – 8,5 м.

    Фото: ОСК


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