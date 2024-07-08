Первый «Арктический экспресс №1» из Подмосковья в Шанхай

5 июля на площадке транспортно-логистического центра «Белый Раст» в Московской области состоялась официальная церемония отправления первого «Арктического экспресса №1», сообщает пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ). Проект реализуется в рамках развития «Ледового шелкового пути» — совместной российско-китайской инициативы, направленной на создание и освоение кратчайшего пути из Тихого океана в Атлантический через Арктику.

Маршрут «Арктического экспресса №1» начинается со станции Белый Раст Московского железнодорожного узла, идет по железной дороге до Архангельска и далее морем до Шанхая. Общее расстояние маршрута составляет 1,2 тыс. километров по железной дороге и 6,6 тыс. морских миль по воде с расчетным транзитным временем перевозки 20-25 дней.

Ожидается, что открытие нового маршрута сократит время транспортировки продукции от Москвы до портов Китая на 35-55% и позволит обеспечить перевозку более 20 тыс. TEU ежегодно.

Как отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, мультимодальный маршрут «Арктического экспресса» позволит экспортерам Центральной России и Северо-Запада осуществлять прямые поставки продукции в Китай без зависимости от транзита через третьи страны, а также переориентировать часть грузопотока на арктические линии, тем самым разгрузив инфраструктуру Восточного полигона РЖД.

Запуск «Арктического экспресса» состоялся при поддержке посольства Китая в России, Союза китайских предпринимателей в России, правительств Московской и Архангельской областей. В церемонии запуска также приняли участие представители Министерства транспорта России, Российского экспортного центра и ГК «Росатом».

Фото: РЭЦ