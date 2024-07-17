Спрос на жд перевозки автомобилей из Китая растет

Чем это обусловлено и какие дополнительные услуги при этом востребованы, помогал разбираться Вадим Бузыкин, заместитель руководителя отдела железнодорожных перевозок ModernWay.

В последние несколько лет благодаря развитию взаимоотношений между РФ и КНР в транспортной и торговой сферах можно отметить кратный рост количества заявок на рынке перевозки автомобилей из Китая. Спрос на эту услугу в 2024 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в 2,5 раза. Причем речь идет не только об автомобильных перевозках, но и мультимодальных с задействованием морского и железнодорожного транспорта, который обладает большей грузоподъемностью.

При этом, мы можем отметить увеличение спроса на перевозки по железной дороге с использованием многофункционального контейнерного оборудования, а также вагонов-автомобилевозов (вагоны-сетки). Интерес к такой транспортировке объясняется более выгодной ценой в сравнении с перевозкой автовозами, сокращенным транзитным сроком, меньшей зависимостью от погодных условий и сохранностью дорогостоящего груза на протяжении всего пути.

Мы видим повышенный спрос на комплексную услугу по перевозке автомобилей из КНР, включающую в себя документальное сопровождение, таможенное оформление, получение разрешительных документов. Это также обусловлено ужесточением с апреля 2024 года законодательства РФ по сертификации автомобилей для отечественного рынка: при ввозе машин необходимо дополнительно оформлять ОТТС (одобрение типа транспортного средства). Заказчики и дилерские центры сталкиваются и с другими сложностями, например, при расчетах утилизационного сбора.

Кроме того, с 1 апреля в России при ввозе новых машин отменена возможность их оформления как на физлиц, так и на юрлиц без уплаты дополнительных платежей. В соответствии с постановлением правительства теперь при ввозе автомобилей из стран ЕАЭС придется уплачивать коммерческий, а не льготный утильсбор, что, в свою очередь, требует дополнительного контроля при оформлении транспорта.

Фото: ModernWay

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