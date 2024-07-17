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17.07.2024

Спрос на жд перевозки автомобилей из Китая растет

    • Чем это обусловлено и какие дополнительные услуги при этом востребованы, помогал разбираться Вадим Бузыкин, заместитель руководителя отдела железнодорожных перевозок ModernWay.

    Спрос на жд перевозки автомобилей из Китая растетВ последние несколько лет благодаря развитию взаимоотношений между РФ и КНР в транспортной и торговой сферах можно отметить кратный рост количества заявок на рынке перевозки автомобилей из Китая. Спрос на эту услугу в 2024 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в 2,5 раза. Причем речь идет не только об автомобильных перевозках, но и мультимодальных с задействованием морского и железнодорожного транспорта, который обладает большей грузоподъемностью.

    При этом, мы можем отметить увеличение спроса на перевозки по железной дороге с использованием многофункционального контейнерного оборудования, а также вагонов-автомобилевозов (вагоны-сетки). Интерес к такой транспортировке объясняется более выгодной ценой в сравнении с перевозкой автовозами, сокращенным транзитным сроком, меньшей зависимостью от погодных условий и сохранностью дорогостоящего груза на протяжении всего пути.

    Мы видим повышенный спрос на комплексную услугу по перевозке автомобилей из КНР, включающую в себя документальное сопровождение, таможенное оформление, получение разрешительных документов. Это также обусловлено ужесточением с апреля 2024 года законодательства РФ по сертификации автомобилей для отечественного рынка: при ввозе машин необходимо дополнительно оформлять ОТТС (одобрение типа транспортного средства). Заказчики и дилерские центры сталкиваются и с другими сложностями, например, при расчетах утилизационного сбора.

    Кроме того, с 1 апреля в России при ввозе новых машин отменена возможность их оформления как на физлиц, так и на юрлиц без уплаты дополнительных платежей. В соответствии с постановлением правительства теперь при ввозе автомобилей из стран ЕАЭС придется уплачивать коммерческий, а не льготный утильсбор, что, в свою очередь, требует дополнительного контроля при оформлении транспорта.

    Фото: ModernWay

    Мнение спикера может н совпадать с позицией редакции


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