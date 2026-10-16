Севморпуть не конкурент Суэцу

Северный морской путь не станет конкурентом Суэца, да и не должен ставить перед собой такой задачи. Такое мнение высказал, выступая на прошедшем в Калининградской области Первом международном форуме портовых городов директор Safetrans Line в России Алексей Мавлютов.

«Но Северный морской путь уже уверенно переходит из статуса сезонного эксперимента, как было еще 3-4 года назад, в статус надежного, стратегического и безопасного коридора доставки определенной категории грузов. То есть, конкуренция между Суэцем и Северным морским путем будет нишевой».

«Через Суэц проходит, если я не ошибаюсь, 1 миллиард тонн в год или даже 1,2 миллиарда тонн в год, а через Северный морской путь последние два года проходит, по-моему, 40 миллионов тонн грузов. Россия ставит перед собой амбициозную задачу довести перевалку грузов по Северному морскому пути до 200 млн тонн в год, но даже это всего лишь более 15-20% от объемов Суэца. Я думаю, что все эти цифры, о которых мы говорим сегодня, – это цифры с точки зрения голой математики. А если мы посмотрим на реалии, и завтра увидим перекрытые Баб-эль-Мандеб, Малакку, Тайвань, то мы окажемся в совершенно новой реальности. И в этой реальности 100% грузов будет перевозиться по Северному морскому пути, а остальное поедет по жд», – считает А.Мавлютов.

«И я думаю, что в этой новой реальности мы будем очень сильно сожалеть, что вовремя не построили контейнерный мегатерминал Мурманский или флот контейнерных судов арктического класса. Я думаю, что, говоря о СМП, мы должны, может быть, использовать чаще не слово «конкуренция», а слова «стратегия» и «безопасность», – заключил он.

Фото: ИАА SeaNews