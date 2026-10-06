Калининград задал курс: первый форум портовых городов завершил работу

В Калининградской области завершился I Международный форум портовых городов «Порты будущего: интеграция, устойчивость, рост». На два дня Светлогорск стал площадкой для разговора о новой логистике, развитии портов, международной торговле, безопасности, инвестициях, цифровизации и качестве жизни в городах у моря. Форум, организованный Правительством Калининградской области при поддержке Морской коллегии России, объединил около 1,5 тысячи участников. Официально заявленная миссия площадки заключалась в создании постоянного международного формата для обсуждения развития портовой инфраструктуры, транспортных коридоров и портовых городов.

Инициатива Калининградской области позволила собрать на одной площадке вопросы, которые обычно обсуждаются отдельно: от движения грузов по Северному морскому пути до подготовки будущих портовиков, от строительства терминалов до благоустройства набережных. В форуме участвовали представители федеральных и региональных органов власти, более 540 компаний и организаций, портовой и транспортной отрасли, бизнеса и экспертного сообщества. Международную часть программы представили в том числе участники из Китая, Индии, Индонезии, Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, Ливии и Нигерии.

За два дня деловой программы состоялось порядка 20 площадок в разнообразном формате. По итогам двух дней работы участники сформулировали предложения по развитию портовой инфраструктуры, морского сообщения, международной логистики и портовых городов. Отдельным результатом молодежной программы стала Декларация, в которую вошли предложения участников интенсива «Портовые города: молодёжь у штурвала». Документ передали заместителю председателя правительства Калининградской области Наталье Ищенко для дальнейшей работы.

Калининград собрал большую морскую повестку

Форум стал для Калининградской области возможностью не только принять масштабное международное мероприятие, но и вынести собственные транспортные задачи на федеральный уровень. В рамках форума состоялась рабочая встреча губернатора Алексея Беспрозванных с помощником Президента России, председателем Морской коллегии РФ Николаем Патрушевым. Обсуждались морской потенциал региона, портовая инфраструктура и транспортная доступность. Одной из тем стало формирование комплексного плана развития портов с учетом перспективных грузопотоков на ближайшие 15-20 лет.

За последние годы значение моря для эксклавного региона заметно выросло. Этот результат Алексей Беспрозванных обозначил, подводя итоги работы форума: «Пять лет назад мы перевозили морем один миллион тонн, сейчас — пять миллионов. После введения санкционных ограничений вся логистическая цепочка существенно изменилась. Калининград стал площадкой для системного применения лучших практик».

Проведение форума именно в Калининградской области было заложено в его концепцию. На официальном сайте площадки регион назван самым западным портом России с богатой морской историей, а само мероприятие правительство области организовало в год 80-летия региона.

Новая карта морских маршрутов

Одной из главных тем форума стала трансформация мировой логистики. Участники говорили о Трансарктическом транспортном коридоре и Северном морском пути, развитии маршрутов в Китай и Индию, сотрудничестве со странами Персидского залива.

Заместитель Министра иностранных дел РФ Александр Грушко отметил: «Напряжение на ключевых морских путях удлиняет перевозки, повышает стоимость. Опорными точками новой логистической архитектуры должны стать портовые города».

Возможности Трансарктического транспортного коридора обозначил советник Президента РФ Игорь Левитин. На форуме он говорил о нем как о логистической инфраструктуре, которую Россия может предложить международным партнерам.

За десять лет объем перевозок по Северному морскому пути вырос с 4 млн до 38 млн тонн. Целевой показатель грузопотока между Россией и Китаем определен на уровне 20 млн тонн, а между российскими и индийскими портами к 2030 году его планируют довести до 5 млн тонн.

«Порты — это бриллиант в транспортной логистике: они формируют стоимость логистики и создают рабочие места в логистической цепочке. Сегодня в 70 портах Российской Федерации переваливается порядка 1 млрд тонн грузов в год», — заявил Игорь Левитин.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков связал развитие транспортных коридоров с качеством жизни на территориях: «Проект развития Арктики и трансарктического транспортного коридора реализуется командой под руководством Президента России Владимира Путина. До 2035 года в эти проекты будет проинвестировано почти 3 трлн рублей».

От Персидского залива до рыбопромышленного флота

Отдельное направление международной программы было связано со странами Персидского залива. В Калининградскую область приехали чрезвычайные и полномочные послы Бахрейна, Саудовской Аравии и Катара. Стороны обсуждали торговлю, логистику, туризм и транспортные связи.

Посол Бахрейна в России Ахмед Абдулрахман Махмуд Исмаил Аль-Саати заявил о готовности королевства стать для российских компаний торговым и логистическим центром для выхода на рынки Персидского залива.

Большой блок программы посвятили рыбопромышленному кластеру. По представленным на форуме данным, последние семь-восемь лет объем добычи держится примерно на уровне 5 млн тонн. Пакет заказов рыбодобывающего флота составляет 151 судно, из которых 58 уже построены. Участники обсуждали не только добычу, но и переработку, хранение, экспорт, развитие береговой инфраструктуры и зарубежные логистические маршруты.

Деньги для новых портов

Отдельная экспертная дискуссия была посвящена тому, за счет каких механизмов развивать портовую инфраструктуру. Обсуждались концессии, государственно-частное партнерство, инфраструктурные облигации и инвестиционные соглашения.

По данным, представленным участникам, в России заключено около пяти тысяч соглашений ГЧП общей стоимостью порядка 8 трлн рублей, однако в морских портах концессионных проектов пока немного. На форуме рассмотрели российские проекты и зарубежный опыт, в том числе индонезийский порт Патимбан.

Общим для дискуссии стал комплексный взгляд на инвестиции: строительство терминала само по себе не решает задачу. Вместе с ним необходимы автомобильные и железнодорожные подходы, энергетическая и городская инфраструктура, а также понятная модель взаимодействия государства и частного бизнеса.

Порт должен быть частью города

Одна из важных особенностей программы форума заключалась в том, что разговор не ограничился грузооборотом и причалами. Эксперты обсуждали интеграцию портов в городскую среду на примере Калининграда и Владивостока.

«Причальные стенки мы все забираем в муниципальную собственность. Наша цель — сделать причальную стенку как автобусную остановку, она должна быть муниципальной», — заявила глава Калининграда Елена Дятлова.

Еще одно направление, которое развивает Калининград, связано с подготовкой будущих работников морской отрасли. В городских школах уже работают более 20 профильных классов.

Заместитель главы администрации Владивостока Максим Акульшин рассказал о другом подходе: «Мы реализуем ряд важных задач через наш долгосрочный мастер-план до 2030 года. Благоустройство осуществляем параллельно за счёт средств частных инвесторов и бизнеса».

Таким образом, порт на форуме рассматривали как часть большой городской системы, которая должна одновременно давать экономический эффект и оставаться комфортной для жителей.

Безопасность с воздуха и моря

Изменение технологий принесло портовым городам и новые риски. Отдельная специальная сессия была посвящена транспортной безопасности и защите портов от беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров и других угроз.

«Угроза новая для всех. Многие регионы сталкиваются с проблемой нехватки информации о технологиях. Обеспечение безопасности портовых городов еще более сложное, потому что угроза не только с воздуха, угроза еще и с морской глади», — отметил директор Ассоциации инновационных регионов России Александр Смикалин.

По итогам обсуждения предложено создать рабочую группу при Морской коллегии России. Она должна стать площадкой для обмена практиками и выработки алгоритмов действий и технических решений.

Порт переходит в цифру

На экспертной дискуссии «Цифровая трансформация: от автоматизации порта к умному городу» участники обсуждали цифровые двойники, компьютерное зрение, интеграцию информационных систем и искусственный интеллект.

Практический опыт терминалов показал, что цифровизация уже вышла далеко за рамки электронного документооборота. Системы позволяют объединять данные о движении автомобилей, вагонов и судов, взаимодействовать с государственными структурами и планировать работу персонала и техники.

Отдельный разговор шел об искусственном интеллекте. Участники отмечали, что он может помогать анализировать большие массивы данных и планировать работу терминалов, однако эффективность технологии напрямую зависит от того, насколько точно поставлена задача и учтены экономические показатели.

Кадры для портов будущего

Технологическая трансформация поставила еще один вопрос: кто будет работать в новых портах. Экспертная дискуссия «Кадры нового поколения: образовательные стандарты для портов будущего» объединила представителей образования, науки, власти, портовой отрасли, кадровых агентств и молодежных организаций.

Участники обсуждали совмещение учебы с работой, наставничество, цифровые инструменты образования и навыки, которые нужны специалисту независимо от профессии: умение работать в команде, вести диалог и разрешать конфликты.

Руководитель АНО ДПО «Академия Контрактных Отношений» Павел Лисин обратил внимание и на ожидания молодых сотрудников: «Мы с молодёжью общаемся. Зарплата не меньше 80 тысяч у них в голове засела как стартовый минимум, ниже которого они даже не готовы рассматривать вакансию. И это создаёт серьёзный барьер для привлечения кадров на предприятия, в том числе в портовую и смежные отрасли».

Молодежь тоже взяла штурвал

Свое место в программе получила молодежная площадка «Портовые города: молодёжь у штурвала». Команды российских вузов и молодежь Калининградского торгового порта работали над собственным представлением портового города будущего.

В проектах появились образование и наставничество, технологии, культура, городская среда и сохранение морского наследия. Все предложения молодых участников объединили в Декларацию и передали заместителю председателя правительства Калининградской области Наталье Ищенко.

Работа на этом не заканчивается. Участникам предложили сформировать команды и в течение года продолжить проработку своих инициатив, чтобы к следующему форуму представить более конкретные решения.

От первого форума к постоянной площадке

Первый Международный форум портовых городов стал для Калининградской области возможностью соединить собственный опыт эксклавного морского региона с большой федеральной и международной повесткой. Инициатива правительства региона собрала в Светлогорске представителей портов, власти, бизнеса, образования и технологических компаний и позволила одновременно обсуждать транспорт, инвестиции, безопасность, городскую среду и людей, которые будут работать в отрасли.

Для команды губернатора Алексея Беспрозванных форум стал практическим инструментом продвижения региональной морской повестки: вопросы Калининградской области обсуждались непосредственно с руководством Морской коллегии России и федеральными представителями, а региональный опыт роста морских перевозок вошел в общую дискуссию о будущем российских портов. Сам губернатор еще до начала мероприятия подчеркивал, что проведение первого форума именно в Калининграде символично для региона с его морской историей и положением на Балтике.

При этом форум изначально создавался не как разовая встреча, а как постоянная международная площадка. Следующий шаг уже определен: по решению участников II Международный форум портовых городов в 2027 году примет Архангельская область. Калининградская область передает эстафету, оставляя за собой статус региона, где эта площадка впервые начала работу.

Фото предоставлено организаторами