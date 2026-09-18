Первый Форум портовых городов – курс на глобальную повестку

Подготовка к Первому Международному Форуму портовых городов, который состоится 1-2 октября в Калининградской области, выходит на финишную прямую. Мероприятие станет уникальной площадкой для конструктивного диалога между представителями власти, бизнеса, экспертного сообщества и международными партнерами, объединенными общей целью – определить векторы развития портовых агломераций как ключевых узлов глобальной логистики и центров экономического роста.

Деловая программа Форума охватывает широкий спектр актуальных тем. Центральное место в повестке займет обсуждение роли транспортных коридоров России как драйверов международной интеграции.

В рамках отраслевых сессий эксперты обсудят развитие рыбопромышленного кластера портовых городов, охватывающего полный цикл – от вылова до переработки и экспорта. Кроме того, будут затронуты вопросы закупочной деятельности как эффективного инструмента развития портовой инфраструктуры и обеспечения транспортной безопасности.

В повестку Форума включена такая важная тема как «Инфраструктурный прорыв: ГЧП-проекты в портовых городах». Особый акцент будет сделан на роли портовых городов как центров внешней торговли, развитии логистики, экспорта и мультимодальных сервисов.

В ходе встречи мэров портовых городов будут рассмотрены вопросы перехода от сугубо инфраструктурных задач к повышению качества жизни населения. Отдельный блок посвящен цифровой трансформации – от автоматизации портовых процессов к концепции «умного города».

На Форуме будет уделено внимание подготовке кадров нового поколения. В рамках молодежного интенсива и экспертных дискуссий будут обсуждаться образовательные стандарты для портов будущего и роль молодежи в управлении портовыми городами.

Кульминацией деловой программы станет пленарная дискуссия, посвященная роли портовых городов как опорных точек логистической архитектуры мира.

Также на полях Форума запланировано проведение заседания Совета Морской коллегии Российской Федерации на тему «Взаимовыгодное международное сотрудничество в развитии транспортных коридоров».

Первый Международный Форум портовых городов призван стать знаковым событием для отрасли. На мероприятии будет задан новый стандарт для дальнейшего взаимодействия государства, бизнеса и общества в вопросах развития морской и портовой инфраструктуры.

На официальном сайте мероприятия (https://portbrics.ru/) открыта регистрация для участников: подать заявку можно до 20 сентября.