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17.09.2026

Утверждена обновленная Стратегия развития таможенной службы до 2030 года

    • Правительство РФ утвердило новую редакцию Стратегии развития таможенной службы, сообщила Федеральная таможенная служба в своем макс-канале.

    Документ актуализирует цели ведомства с учетом текущей геополитической обстановки и развития внешней торговли, сохраняя при этом преемственность глобального курса.

    Основные направления, скорректированные в новой редакции Стратегии, включают ускорение процессов, в частности, сокращение времени прохождения контроля в пунктах пропуска до 10 минут, а также масштабную цифровизацию через создание ЕАИС ТО 2.0 на базе отечественных технологических решений.

    Как отмечается в сообщении Правительства РФ, запуск обновленной автоматизированной информационной системы таможенных органов обеспечит автоматизацию таможенных операций и позволит улучшить управление внутренними процессами таможенных органов.

    Также стратегией предусмотрены развитие электронного декларирования и совершенствование работы распределительной сети центров электронного декларирования и

    Кроме того, продолжается совершенствование системы таможенного контроля. В рамках этой работы уже внедрен новый механизм межпостовой диспетчеризации, продолжается модернизация контроля после выпуска товаров.

    Важным вектором остается и развитие партнерства с бизнесом – укрепление института уполномоченного экономического оператора и расширение электронного взаимодействия.

    Главная цель, подчеркнули в ФТС, остается прежней: создание защищенного, быстрого и удобного пространства для добросовестного бизнеса и граждан.

    При этом, как отмечается в сообщении Правительства, главным целевым показателем обновленной Стратегии остается увеличение доли автоматизированных таможенных операций до 100% к 2030 году.

    Фото: ФТС


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