Утверждена обновленная Стратегия развития таможенной службы до 2030 года

Правительство РФ утвердило новую редакцию Стратегии развития таможенной службы, сообщила Федеральная таможенная служба в своем макс-канале.

Документ актуализирует цели ведомства с учетом текущей геополитической обстановки и развития внешней торговли, сохраняя при этом преемственность глобального курса.

Основные направления, скорректированные в новой редакции Стратегии, включают ускорение процессов, в частности, сокращение времени прохождения контроля в пунктах пропуска до 10 минут, а также масштабную цифровизацию через создание ЕАИС ТО 2.0 на базе отечественных технологических решений.

Как отмечается в сообщении Правительства РФ, запуск обновленной автоматизированной информационной системы таможенных органов обеспечит автоматизацию таможенных операций и позволит улучшить управление внутренними процессами таможенных органов.

Также стратегией предусмотрены развитие электронного декларирования и совершенствование работы распределительной сети центров электронного декларирования и

Кроме того, продолжается совершенствование системы таможенного контроля. В рамках этой работы уже внедрен новый механизм межпостовой диспетчеризации, продолжается модернизация контроля после выпуска товаров.

Важным вектором остается и развитие партнерства с бизнесом – укрепление института уполномоченного экономического оператора и расширение электронного взаимодействия.

Главная цель, подчеркнули в ФТС, остается прежней: создание защищенного, быстрого и удобного пространства для добросовестного бизнеса и граждан.

При этом, как отмечается в сообщении Правительства, главным целевым показателем обновленной Стратегии остается увеличение доли автоматизированных таможенных операций до 100% к 2030 году.

Фото: ФТС