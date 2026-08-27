Тарифные квоты на импорт мяса и молочной сыворотки

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение об установлении и распределении тарифных квот в отношении отдельных видов мясной продукции и молочной сыворотки на 2027 год.

«В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе ЕЭК устанавливает тарифные квоты в отношении отдельных категорий сельскохозяйственных товаров, происходящих из третьих стран и ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, с учетом балансов их потребления и производства в государствах-членах, а также обязательств стран перед Всемирной торговой организацией», – напомнили в торговом блоке ЕЭК.

По информации ЕЭК, для Казахстана и России тарифные квоты на 2027 год установлены в размерах, зафиксированных в протоколах о присоединении государств к ВТО. Для Армении, Беларуси и Кыргызстана тарифные квоты определены в объемах, не превышающих разницу между потреблением и производством, с учетом запросов сторон.

Так, по мясу крупного рогатого скота такие квоты составят 8 тыс. тонн для Армении, 21 тыс. тонн – для Казахстана, 5 тыс. тонн – для Кыргызстана и 570 тыс. тонн – для России. По свинине квоты будут распределены в следующих объемах: 14 тыс. тонн – для Армении, 20 тыс. тонн – для Беларуси и 2 тыс. тонн для Кыргызстана.

Тарифные квоты по мясу и субпродуктам птицы составят 45 тыс. тонн для Армении, 10,9 тыс. тонн – для Беларуси, 140 тыс. тонн – для Казахстана, 58 тыс. тонн – для Кыргызстана и 364 тыс. тонн – для России.

Тарифная квота при импорте молочной сыворотки установлена для России в объеме 15 тыс. тонн.

Фото: ЕЭК