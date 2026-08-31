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Импорт цветов на Урал
31.08.2026

Импорт цветов на Урал

    • В августе Уральским таможенным управлением оформлено почти 122 тонны свежих цветов общей стоимостью более 70 млн рублей, сообщили SуaNews в отделе по связям с общественностью УТУ. Накануне Дня знаний прибыли дополнительно две машины, которые доставили еще около 20 тонн цветочной продукции. Годом ранее в последний летний месяц в уральский регион прибыло более 190 тонн цветочной продукции на сумму более 112 млн рублей.

    За летние месяцы в регион деятельности Уральского таможенного управления импортировано без малого 380 тонн цветочной продукции общей стоимостью 213 млн рублей. Основная доля поставок приходится на розы, их ввезли более 200 тонн. Второе место по объемам импорта занимают гвоздики – более 53 тонн. Тройку замыкают хризантемы – более 40 тонн.

    «Нужно отметить, что в 2026 году объем импорта срезанных цветов в целом уменьшился на 27% по стоимости и на 18% по весу, – прокомментировал начальник Уральского таможенного управления Рафаэль Зверев. – Не думаю, что это как-то отразится на количестве цветов, с которыми дети отправятся 1 сентября в школу. Замену импортным букетам нашли у российских производителей».

    Традиционно, цветы на Урал экспортируют Эквадор и Нидерланды. Недавно к ним присоединились поставщики из Китая.

    Фото: отдел по связям с общественностью УТУ


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