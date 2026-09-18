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FESCO открыла контейнерный терминал в Батайске
18.09.2026

FESCO открыла контейнерный терминал в Батайске

    • Транспортная группа FESCO открыла контейнерный терминал в Батайске Ростовской области. Как сообщили SeaNews в группе, новый объект станет частью терминальной инфраструктуры Группы и позволит увеличить объемы контейнерооборота в Ростовском транспортном узле.

    В церемонии открытия приняли участие генеральный директор FESCO Пётр Иванов, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и начальник Северо-Кавказской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Сергей Задорин.

    FESCO открыла контейнерный терминал в БатайскеТерминал расположен на участке площадью 5 га. Проектная мощность составляет 27 тыс. TEU и свыше 310 тыс. тонн в год. На объекте будет создано 46 рабочих мест.

    До открытия терминала FESCO осуществляла контейнерные операции через станцию Ростов-Западный, расположенную в зоне плотной городской застройки. Новый объект позволит перераспределить часть грузопотока за пределы Ростова-на-Дону, снизив нагрузку на городскую дорожную сеть и железнодорожную инфраструктуру.

    В перспективе, отмечают в FESCO, терминал позволит увеличить регулярность контейнерных поездов между Владивостокским морским торговым портом (входит в состав группы) и Ростовской областью, а также расширить географию отправок контейнеров из южных регионов России.

    FESCO работает в Ростовской области с 2016 года. По итогам 2025 года контейнерооборот Группы в регионе превысил 14 тыс. TEU, более чем на 25% выше, чем годом ранее. За 8 месяцев 2026 года экспортно-импортные перевозки FESCO через Ростовский транспортный узел превысили 9 тыс. TEU, что почти вдвое превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

    Фото: FESCO


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