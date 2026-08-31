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FESCO установила рекорд по импортным контейнерным перевозкам
31.08.2026

FESCO увеличила выручку на 5%, сократила прибыль на 95%

    • Транспортная группа FESCO опубликовала операционные и финансовые результаты за первое полугодие 2026 года, а также сообщила о завершении всех аудиторских процедур в отношении консолидированной промежуточной сокращенной отчетности по международным стандартам за этот период.

    Объем интермодальных перевозок по итогам первого полугодия 2026 года увеличился на 6% относительно аналогичного периода 2025 года и составил 355 тыс. TEU.

    Перевозки на внешнеторговых линиях выросли на 18% и достигли 302 тыс. TEU. Объем каботажных перевозок составил 75 тыс. TEU, на 41% больше, чем годом ранее.

    Контейнерооборот через Владивостокский морской торговый порт составил 427 тыс. TEU, на 10% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Перевалка транспортных средств сократилась на 29% до 43 тыс. ед.

    «Результаты первого полугодия подтверждают лидерство ВМТП по контейнерообороту в России, которое он удерживает уже более шести лет», – подчеркнули в компании.

    «По итогам шести месяцев 2026 года объем российского рынка груженых контейнеров увеличился на 6% к аналогичному периоду 2025 году. Ключевыми драйверами роста являются импорт через Дальний Восток (+39% к первому полугодию 2025 года) и сухопутные погранпереходы (+26% к первому полугодию 2025 года). Ставки морского фрахта на направлении Китай – Дальний Восток в импорте также демонстрируют положительную динамику, но остаются существенно ниже уровня аналогичного периода 2025 года, когда ставки продемонстрировали значительный рост с последующим снижением во втором полугодии. Дополнительное давление на логистическую отрасль России оказывает снижение доходности железнодорожных перевозок», – отметили в FESCO.

    Выручка по группе составила выручка 92 074 млн рублей, на 5% выше, чем в первом полугодии 2025 года, показатель EBITDA – 13 120 млн рублей (-34%), чистая прибыль сократилась на 95% до 36 млн долларов.

    Показатель «Чистый долг / EBITDA» составляет на 30 июня 2026 года составляет 0,9х против 0,3x на 30 июня 2025 года.

    Фото: FESCO


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