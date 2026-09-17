Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
COSCO больше не крупнейший внутриазиатский оператор
17.09.2026

COSCO больше не крупнейший внутриазиатский оператор

    • Maersk обошел COSCO и стал крупнейшим оператором на высококонкурентном внутриазиатском рынке, самом большом контейнерном трейде.

    Как сообщает Splash24/7 со ссылкой на данные Alphaliner, на середину августа у Maersk было задействована на внутриазиатских сервисах более 340 тыс. TEU, на 34 тыс. TEU больше, чем годом ранее.

    Кроме того, у него самые большие суда на данном трейде – в среднем 3176 TEU.

    COSCO опустился на второе место, хотя у него на внутриазиатских маршрутах работает больше судов – более 120. Однако вместимость линии на этом направлении с прошлого года практически не изменилась.

    CMA CGM увеличила вместимость своего флота на внутриазиатском рынке на 15 тыс. TEU смещает с третьего места Evergreen.

    По оценке Alphaliner, всего на международных внутриазиатских сервисах (без учета перевозок между портами одной страны) задействован флот суммарной вместимостью чуть менее 2,3 млн TEU, на 6,2% больше, чем годом ранее.

    За долю на этом рынке конкурируют более 80 перевозчиков.

    Магистральные перевозчики контролируют 63% вместимости флота в регионе, хотя судов у них меньше, чем у региональных операторов. В среднем они используют суда вместимостью 2699 TEU против 1338 TEU у региональных операторов.

    Самым крупным региональным перевозчиком остается SITC со 109 судами суммарной вместимостью порядка 157 тыс. TEU. Это единственный региональный оператор, у которого в регионе работают более 100 судов.

    Фото: Shipspotting / Geir Vinnes


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    29.04.2026
    Top-25 контейнерных линий на 1 апреля 2026 года
    ZIM сократил свои провозные мощности на 10%.
    Только для подписчиков
    2026Top-25 линийкрупнейшие контейнерные линииРейтинг
    0
    08.07.2026
    Оборот мировых контейнерных линий, 5 месяцев 2026
    Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок по итогам января-мая 2026 года составил 80,6 млн TEU.
    Только для подписчиков
    Глобальноконтейнерные линииМорские перевозки
    0
    08.09.2026
    Оборот мировых контейнерных линий, 7 месяцев 2026
    Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок по итогам января-июля 2026 года составил 115 млн TEU.
    Только для подписчиков
    Глобальноконтейнерные линииКонтейнерные перевозки
    0
    17.06.2026
    Оборот мировых контейнерных линий, 4 месяца 2026
    Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок по итогам января-апреля 2026 года составил 63,2 млн TEU.
    Только для подписчиков
    Глобальноконтейнерные линииКонтейнерные перевозки
    0
    22.07.2026
    Контейнерооборот линий через порты Прибалтики, H1 2026
    Таллин в минусе
    Только для подписчиков
    2026контейнерные линииКонтейнерооборотПрибалтика
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    17.09.2026 COSCO больше не крупнейший внутриазиатский оператор
    16.09.2026 Первый собственный рейс ГК «Дело» из Китая по СМП
    15.09.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    15.09.2026 Корейский контейнеровоз прошел в Европу по Севморпути
    14.09.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 37, 2026
    11.09.2026 Новое решение для грузов из Индии
    Госрегулирование Показать всё
    14.09.2026 Завершен аудит дноуглубительных работ на внутренних водных путях
    09.09.2026 Расширен перечень случаев, когда допускаются бумажные накладные
    08.09.2026 Цифровизация таможенных операций в повестке ВЭФ
    31.08.2026 9,7 млрд рублей на субсидирование жд перевозок сельхозпродукции
    27.08.2026 Тарифные квоты на импорт мяса и молочной сыворотки
    26.08.2026 Изменения в законодательстве в части автоперевозок
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •