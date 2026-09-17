COSCO больше не крупнейший внутриазиатский оператор

Maersk обошел COSCO и стал крупнейшим оператором на высококонкурентном внутриазиатском рынке, самом большом контейнерном трейде.

Как сообщает Splash24/7 со ссылкой на данные Alphaliner, на середину августа у Maersk было задействована на внутриазиатских сервисах более 340 тыс. TEU, на 34 тыс. TEU больше, чем годом ранее.

Кроме того, у него самые большие суда на данном трейде – в среднем 3176 TEU.

COSCO опустился на второе место, хотя у него на внутриазиатских маршрутах работает больше судов – более 120. Однако вместимость линии на этом направлении с прошлого года практически не изменилась.

CMA CGM увеличила вместимость своего флота на внутриазиатском рынке на 15 тыс. TEU смещает с третьего места Evergreen.

По оценке Alphaliner, всего на международных внутриазиатских сервисах (без учета перевозок между портами одной страны) задействован флот суммарной вместимостью чуть менее 2,3 млн TEU, на 6,2% больше, чем годом ранее.

За долю на этом рынке конкурируют более 80 перевозчиков.

Магистральные перевозчики контролируют 63% вместимости флота в регионе, хотя судов у них меньше, чем у региональных операторов. В среднем они используют суда вместимостью 2699 TEU против 1338 TEU у региональных операторов.

Самым крупным региональным перевозчиком остается SITC со 109 судами суммарной вместимостью порядка 157 тыс. TEU. Это единственный региональный оператор, у которого в регионе работают более 100 судов.

Фото: Shipspotting / Geir Vinnes