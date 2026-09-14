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Завершен аудит дноуглубительных работ на внутренних водных путях
14.09.2026

Завершен аудит дноуглубительных работ на внутренних водных путях

    • Завершен полный цикл аудита дноуглубительных работ на внутренних водных путях, сообщается на сайте Федерального агентства морского и речного транспорта. Проведены первичные русловые съемки и практическая апробация технологии аудита с применением различных БЭК и инструментальной верификацией объемов. Сверка промеров БЭК и русловой партии показала расхождения в допустимых пределах.

    Практическая апробация технологии проведена на базе подведомственных Росморречфлоту администраций внутренних водных путей — ФГБУ «Канал имени Москвы», ФБУ «Администрация «Азово-Дон» и ФБУ «Администрация «Волго-Балт». По результатам завершенных «полевых» проверок подтверждена возможность масштабирования системы независимого внешнего аудита на все бассейновые администрации внутренних водных путей.

    Работа проводится в рамках локального проекта Росморречфлота «Совершенствование контроля за дноуглублением на внутренних водных путях». Его цель — повышение прозрачности и объективности контроля за объемами дноуглубительных работ. Проект позволит перевести полный цикл контроля в цифровой формат, исключающий влияние человеческого фактора и гарантирующий достоверность данных. Предусмотрено внедрение механизма независимого внешнего инструментального аудита.

    Основным исполнителем по совершенствованию контроля дноуглубительных работ выступает Российский университет транспорта (РУТ МИИТ). К работе привлечены научные, кадровые и технические ресурсы профильных отраслевых вузов — ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, СГУВТ и ВГУВТ.

    Проект реализуется по инициативе Министра транспорта Российской Федерации Андрея Никитина. Функции администратора проекта возложены на ФКУ «Речводпуть».

    Фото: Росморречфлот


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