Дноуглубительные работы на Азово-Донском морском канале

На Азово-Донском морском канале продолжаются дноуглубительные работы, сообщается на сайте Федерального агентства морского и речного транспорта.

Работы проводятся в рамках реализации проекта производства ремонтных дноуглубительных работ на Азово-Донском морском канале на период 2020-2030 годов.

Ремонтное черпание производит земкараван на базе многочерпакового земснаряда «Кубань-2».

На сегодняшний день уже извлечено 33 596 куб. м. грунта.

Всего на 2026 год на Азово-Донском морском канале запланировано извлечение и вывоз в районы захоронения 380 тыс. куб. м донного грунта.

С помощью собственной дноуглубительной техники «Росморпорт» планирует извлечь 230 тыс. куб. м донного грунта, плюс 150 тыс. куб. м должны быть извлечены с задействованием дноуглубительной техники подрядной организации.

Фото: Росморречфлот