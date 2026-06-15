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Дноуглубительные работы на Азово-Донском морском канале
15.06.2026

Дноуглубительные работы на Азово-Донском морском канале

    • На Азово-Донском морском канале продолжаются дноуглубительные работы, сообщается на сайте Федерального агентства морского и речного транспорта.

    Работы проводятся в рамках реализации проекта производства ремонтных дноуглубительных работ на Азово-Донском морском канале на период 2020-2030 годов.

    Ремонтное черпание производит земкараван на базе многочерпакового земснаряда «Кубань-2».

    На сегодняшний день уже извлечено 33 596 куб. м. грунта.

    Всего на 2026 год на Азово-Донском морском канале запланировано извлечение и вывоз в районы захоронения 380 тыс. куб. м донного грунта.

    С помощью собственной дноуглубительной техники «Росморпорт» планирует извлечь 230 тыс. куб. м донного грунта, плюс 150 тыс. куб. м должны быть извлечены с задействованием дноуглубительной техники подрядной организации.

    Фото: Росморречфлот


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