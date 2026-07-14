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Реконструкция гидротехнических сооружений на Беломорканале
14.07.2026

Реконструкция гидротехнических сооружений на Беломорканале

    • На Беломорско-Балтийском канале продолжается реконструкция трёх шлюзов и плотин, сообщается на сайте Федерального агентства морского и речного транспорта. Работы на канале ведутся в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система».

    Реализация проекта направлена на повышение надёжности гидротехнических сооружений, увеличение пропускной способности внутренних водных путей и создание современной инфраструктуры, отвечающей требованиям безопасного и эффективного судоходства.

    Реконструкция гидротехнических сооружений на БеломорканалеКак сообщили в Администрации «Беломорканал», в рамках реализации комплексного проекта по реконструкции гидросооружений Беломорско-Балтийского канала на шлюзе №2 проводятся пуско-наладочные работы и благоустраивается прилегающая территория. Готовность объекта составляет 95 %.

    Также продолжаются строительно‑монтажные работы на шлюзах №14, №16 и на плотине №23. Параллельно ведутся проектно-изыскательские работы на шлюзах №1, №13 и № 9.

    Напомним, Беломорско-Балтийский канал играет стратегическую роль в развитии Северного морского пути и является кратчайшим водным путём из северных районов в Центральную часть России и в Балтийское море. Суммарная протяжённость канала составляет 220 км, в его состав входит 127 гидросооружений.

    Основными видами перевозимых грузов в Беломорско-Онежском бассейне являются строительные и лесные грузы. Главным потребителем леса являются Кондопожский и Сегежский целлюлозно-бумажные комбинаты. Осуществляется судопропуск пассажирских судов по согласованному расписанию. В основном это туристические круизы до Беломорска и далее до Соловецких островов.

    Фото: Администрация «Беломорканал»


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