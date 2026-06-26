Подписан акт приёмки обстановочного судна «Путейский-19»

Приёмочная комиссия подписала акт приёмки обстановочного судна «Путейский-19», который завершает серию из 13 судов проекта 3050.1А. Как сообщается на сайте Федерального агентства морского и речного транспорта, в ближайшее время судно пополнит флот ФГБУ «Канал имени Москвы».

Судно будет обслуживать плавучие и береговые знаки судоходной обстановки, осуществлять контроль глубин судового хода.

Суда проекта 3050.1А оборудованы новейшими системами управления судовой энергетической установкой, устройствами для обслуживания судоходной обстановки на внутренних водных путях, современными средствами связи и навигации.

Все 13 судов проекта 3050.1А будут использоваться подведомственными Росморречфлоту Администрациями бассейнов внутренних водных путей.

Ранее суда проекта уже пополнили флот Администраций Амурского, Волго-Балтийского, Волго-Донского, Двинско-Печорского, Енисейского, Камского и Ленского бассейнов. Головное обстановочное судно «Казарка» было передано Администрации Волго-Балтийского бассейна в 2024 году.

Строительство велось на Кингисеппском машиностроительном заводе по заказу ФКУ «Речводпуть» в рамках федерального проекта «Внутренние водные пути» Государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

Фото: Росморречфлот