Дноуглубление на внутренних водных путях

На внутренних водных путях администрациями бассейнов ВВП для обеспечения безопасности судоходства выполнены дноуглубительные работы в объеме 8,9 млн кубометров, сообщается на сайте Росморречфлота.

Традиционно самый большой объем дноуглубительных работ приходится на ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть». Там изъято 3,3 млн кубометров грунта. Этот показатель составляет почти 90% от годового плана. Масштабные работы проводятся на реке Обь (на устьевых участках рек Томь, Нерги, Чулыма), а также на трансграничном участке реки Иртыш от г. Омск до границы с республикой Казахстан. Работы обеспечивают 15 единиц дноуглубительной техники.

Около 750 тыс. кубометров грунта были извлечены в рамках соглашения с правительством Алтайского края о софинансировании работ по содержанию судовых ходов и инфраструктуры внутренних водных путей федерального значения

Второй по показателям дноуглубления – Волжский бассейн, там выполнено дноуглубление в объеме 2,2 млн кубометров грунта, это превышает 85% от навигационного планового объёма.

Дноуглубительные работы позволяют не только гарантировать проектные глубины, но и улучшать судоходные условия. Так, на Нижней Волге на Верхнем Гусином перекате извлечено более полмиллиона кубометров грунта, перенесен судовой ход, радиус закругления увеличен вдвое.

В рамках программы по возвращению судоходства на Вятку ведутся дноуглубительные работы на участках в районе г. Кирова и Вятских Полян общей протяженностью 44 км. Общий объем запланированных работ – 382 тыс. кубометров грунта. На сегодня выполнено более 70% работ – извлечено 273,9 тыс. кубометров. Работы выполняются в соответствии с соглашением с правительством Кировской области о софинансировании работ по содержанию судовых ходов и инфраструктуры внутренних водных путей федерального значения, расположенных в границах Кировской области

Росморречфлот продолжает работу по реализации проекта «Совершенствование контроля за дноуглублением на внутренних водных путях». В настоящее время идут этапы «полевых» испытаний. Специалисты протестировали технологию проведения независимого цифрового аудита с использованием безэкипажных катеров и плавсредств, сравнив полученные данные с результатами традиционной русловой изыскательской съемки.

Фото: Росморречфлот