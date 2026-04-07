Завершен второй этап строительства акватории терминала «Усть-Луга»
07.04.2026

    • В Ленинградской области завершен второй этап строительства акватории универсального торгового терминала «Усть-Луга», сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта в своем макс-канале.

    В эксплуатацию введена судоходная акватория причалов №3 и №4. После проведения дноуглубительных работ к причалам могут заходить суда с осадкой до 15 м.

    Работы выполнялись ФГУП «Росморпорт» с привлечением подрядной организации. Всего было извлечено 2,6 млн куб. м грунта на площади 277,5 тыс. кв. м, отметка дна оставляет 17,5 м.

    Причалы будут использовать для перевалки генеральных, навалочных и насыпных грузов, в том числе зерновых. Сейчас пропускная способность терминала составляет 12,6 млн тонн в год.

    Строительство продолжается, оно ведётся в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система»

    Работы на акватории причалов Nº1 и Nº2 были завершены в декабре 2024 года, напомнили в Минтрансе, там также обеспечена проектная отметка дна 17,5 м.

    Универсальный торговый терминал «Усть-Луга» является инвестиционным проектом Группы компаний «Новотранс». Он предусматривает создание комплексов по переработке широкой номенклатуры навалочных и генеральных, а также зерновых и пищевых грузов.

    Проектный грузооборот терминала составляет 24,26 млн тонн в год. На данном этапе пропускная способность терминала с учетом ранее введенных этапов строительства составляет 12,6 млн тонн в год.

    Фото: Минтранс России


