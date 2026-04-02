Dredging Starts in Volga-Caspian Shipping Channel
02.04.2026

На Волго-Каспийском морском судоходном канале начались дноуглубительные работы

    • В морской части Волго-Каспийского морского судоходного канала начались ремонтные дноуглубительные работы, сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта. Предварительный объём дноуглубления в текущем году составляет 6,9 млн куб. м. Работы ФГУП «Росморпорт».

    К дноуглублению впервые приступил несамоходный фрезерный земснаряд высокой производительности «Николай Гричановский» проекта FPDG3, усиливший флот предприятия в конце 2025 года. В связке с земснарядом также работает новое судно обеспечения «Берилл». 

    Дополнят группировку дноуглубительного флота несамоходный земснаряд «Николай Русанов» – головное судно проекта FPDG, земснаряды «Артемий Волынский», «Петр Саблин», «Северо-Двинский-701», а также суда подрядных организаций. Кроме того, в составе вспомогательного флота для работы на ВКМСК задействуют обстановочные суда «Агат» и МЗ-102.

    Ранее Росморпорт провёл контрольные весенние промеры на канале, по результатам которых флот распределён по проблемным участкам ВКМСК.

    Основная задача дноуглубления на Волго-Каспийском морском судоходном канале – обеспечение безопасности мореплавания и поддержание гарантированной проходной осадки 4,5 м в рамках транспортного коридора «Север-Юг».

    Фото: Росморречфлот


