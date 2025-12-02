Многоцелевое судно обеспечения для Росморпорта

Многоцелевое судно обеспечения «Берилл», построенное ООО «Стройлидерплюс», ошвартовалось в морском порту Астрахань и приступит к выполнению задач на Волго-Каспийском морском судоходном канале уже в начале декабря, сообщается на сайте ФГУП «Росморпорт».
«Берилл» – головное судно проекта FPW1, предназначенное для комплексного сопровождения несамоходных земснарядов высокой производительности проекта FPDG3. В его задачи входит буксировка, снабжение топливом и водой, а также вспомогательные работы при дноуглублении.
Оснащение новой мотозавозни кранами грузоподъемностью 2,5 тонны обеспечивает эффективную работу с буями и якорями, транспортировку груза и персонала. Ледовый класс Ice1 позволяет эксплуатировать «Берилл» круглогодично, включая зимний период.
Всего в рамках проекта ООО «Стройлидерплюс» должен построить для ФГУП «Росморпорт» три таких судна.
Основные характеристики судна:
- Класс Российского морского регистра судоходства: КM R3 AUT3 Ice1 (hull, machinery)
- Длина корпуса (габаритная): 24,5 м
- Ширина (габаритная, включая припальный брус): 9,5 м
- Осадка (габаритная): не более 1,6 м
- Валовая вместимость: 162
- Район плавания: R3
- Автономность: 7 суток (по запасам топлива)
- Мощность главной двигательной установки: 2 х 330 кВт
- Судовой кран грузоподъемностью: 2,5 т при вылете стрелы 10,5 м
- Емкость танков:
- Топливные танки (для собственных нужд): около 8 куб. м
- Топливные танки снабжения: около 35 куб. м
- Танки технической воды (для собственных нужд): около 2,1 куб. м
- Танки питьевой воды (снабжения): около 23 куб. м
- Водоизмещение:
- Порожнем: около 88 т
- Скорость хода: 9,7 морских миль
- Количество членов экипажа: 6 человек.
Фото: ФГУП «Росморпорт»