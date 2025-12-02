Информационно-аналитическое агентство
Многоцелевое судно обеспечения для Росморпорта
02.12.2025

Многоцелевое судно обеспечения для Росморпорта

    • Многоцелевое судно обеспечения «Берилл», построенное ООО «Стройлидерплюс», ошвартовалось в морском порту Астрахань и приступит к выполнению задач на Волго-Каспийском морском судоходном канале уже в начале декабря, сообщается на сайте ФГУП «Росморпорт».

    «Берилл» – головное судно проекта FPW1, предназначенное для комплексного сопровождения несамоходных земснарядов высокой производительности проекта FPDG3. В его задачи входит буксировка, снабжение топливом и водой, а также вспомогательные работы при дноуглублении.

    Оснащение новой мотозавозни кранами грузоподъемностью 2,5 тонны обеспечивает эффективную работу с буями и якорями, транспортировку груза и персонала. Ледовый класс Ice1 позволяет эксплуатировать «Берилл» круглогодично, включая зимний период.

    Всего в рамках проекта ООО «Стройлидерплюс» должен построить для ФГУП «Росморпорт» три таких судна.

    Основные характеристики судна:

    • Класс Российского морского регистра судоходства: КM R3 AUT3 Ice1 (hull, machinery)
    • Длина корпуса (габаритная): 24,5 м
    • Ширина (габаритная, включая припальный брус): 9,5 м
    • Осадка (габаритная): не более 1,6 м
    • Валовая вместимость: 162
    • Район плавания: R3
    • Автономность: 7 суток (по запасам топлива)
    • Мощность главной двигательной установки: 2 х 330 кВт
    • Судовой кран грузоподъемностью: 2,5 т при вылете стрелы 10,5 м
    • Емкость танков:
    • Топливные танки (для собственных нужд): около 8 куб. м
    • Топливные танки снабжения: около 35 куб. м
    • Танки технической воды (для собственных нужд): около 2,1 куб. м
    • Танки питьевой воды (снабжения): около 23 куб. м
    • Водоизмещение:
    • Порожнем: около 88 т
    • Скорость хода: 9,7 морских миль
    • Количество членов экипажа: 6 человек.

    Фото: ФГУП «Росморпорт»


