В Туапсе завершена реконструкция причалов №9 и №10

ФГУП «Росморпорт» сообщило о завершении строительно-монтажных работ по первому этапу проекта «Реконструкция объектов: Акватория и разворотный круг порта, причал № 9, причал № 10 морского порта Туапсе», которые проводились совместно с АО «Туапсинский морской торговый порт».

Первый этап, предусматривающий реконструкцию причалов №9 и №10, реализован в рамках государственно-частного партнерства. Разрешение на ввод причалов в эксплуатацию получено в апреле 2025 года.

Благодаря проведенным работам обеспечены необходимые условия для дальнейшего дноуглубления в акватории морского порта Туапсе, запланированного в рамках второго этапа инвестиционного проекта до конца 2025 года.

По завершении дноуглубительных работ причалы смогут принимать суда с осадкой до 13,3 м. В настоящее время допустимая осадка судов у причалов составляет до 11 м.

Фото: Росморпорт