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В Туапсе завершена реконструкция причалов №9 и №10
16.04.2025

В Туапсе завершена реконструкция причалов №9 и №10

    • ФГУП «Росморпорт» сообщило о завершении строительно-монтажных работ по первому этапу проекта «Реконструкция объектов: Акватория и разворотный круг порта, причал № 9, причал № 10 морского порта Туапсе», которые проводились совместно с АО «Туапсинский морской торговый порт».

    Первый этап, предусматривающий реконструкцию причалов №9 и №10, реализован в рамках государственно-частного партнерства. Разрешение на ввод причалов в эксплуатацию получено в апреле 2025 года.

    Благодаря проведенным работам обеспечены необходимые условия для дальнейшего дноуглубления в акватории морского порта Туапсе, запланированного в рамках второго этапа инвестиционного проекта до конца 2025 года.

    По завершении дноуглубительных работ причалы смогут принимать суда с осадкой до 13,3 м. В настоящее время допустимая осадка судов у причалов составляет до 11 м.

    Фото: Росморпорт


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