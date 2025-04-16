Минтранс планирует построить и реконструировать 27 пунктов пропуска

Минтранс России планирует до 2030 года построить и реконструировать 27 пунктов пропуска на ключевых международных торговых направлениях. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства. Обновлять пункты пропуска будут в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система».

В Минтрансе рассчитывают, что в результате через пять лет через железнодорожные пункты пропуска сможет пройти в два раза больше грузов, а автомобильные пункты пропустят почти в четыре раза больше транспорта, а пропускная способность морских пунктов пропуска к 20238 году вырастет в 2,5 раза.

Федеральный проект, по которому ведутся эти работы, называется «Развитие пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации». За его реализацию отвечает подведомственный Минтрансу Росгранстрой.

Сейчас международные грузовые перевозки в основном идут по автомобильным и жд маршрутам, поэтому большая часть работ направлена на оптимизацию проверки грузов, перевозимых этим транспортом. Однако в списке модернизируемых объектов есть и пункт пропуска в Ростове-на-Дону, принимающий грузы, пришедшие морем.

«Еще один необычный объект — пешеходный пункт пропуска Благовещенск-1, который разместится в помещениях трансграничной канатно-подвесной дороги Благовещенск — Хэйхэ на границе с Китаем. Это первая в мире канатная дорога, соединяющая два государства. Пункт пропуска Благовещенск-1 заработает в 2026 году, его пропускная способность составит до 2,5 миллионов пассажиров в год», — говорится в сообщении.

Фото: скриншот видео в телеграм-канале Минтранса