Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Минтранс планирует построить и реконструировать 27 пунктов пропуска
16.04.2025

Минтранс планирует построить и реконструировать 27 пунктов пропуска

    • Минтранс России планирует до 2030 года построить и реконструировать 27 пунктов пропуска на ключевых международных торговых направлениях. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства. Обновлять пункты пропуска будут в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система».

    В Минтрансе рассчитывают, что в результате через пять лет через железнодорожные пункты пропуска сможет пройти в два раза больше грузов, а автомобильные пункты пропустят почти в четыре раза больше транспорта, а пропускная способность морских пунктов пропуска к 20238 году вырастет в 2,5 раза.

    Федеральный проект, по которому ведутся эти работы, называется «Развитие пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации». За его реализацию отвечает подведомственный Минтрансу Росгранстрой.

    Сейчас международные грузовые перевозки в основном идут по автомобильным и жд маршрутам, поэтому большая часть работ направлена на оптимизацию проверки грузов, перевозимых этим транспортом. Однако в списке модернизируемых объектов есть и пункт пропуска в Ростове-на-Дону, принимающий грузы, пришедшие морем.

    «Еще один необычный объект — пешеходный пункт пропуска Благовещенск-1, который разместится в помещениях трансграничной канатно-подвесной дороги Благовещенск — Хэйхэ на границе с Китаем. Это первая в мире канатная дорога, соединяющая два государства. Пункт пропуска Благовещенск-1 заработает в 2026 году, его пропускная способность составит до 2,5 миллионов пассажиров в год», — говорится в сообщении.

    Фото: скриншот видео в телеграм-канале Минтранса


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    20.02.2025
    Первые результаты проверки танкерного флота будут готовы в мае
    О них доложат президенту
    минтрансПроверкаПутин Владимир ВладимировичТанкерный флот
    0
    12.03.2025
    Пропускная способность внутренних водных путей РФ увеличилась на 12,6 млн тонн
    За последние четыре года
    Внутренние водные путиминтрансМорской советРосморречфлот
    0
    15.04.2025
    Строительная готовность Городецкого гидроузла составляет порядка 40%
    Пропускная способность увеличится гидроузла до 20 млн тонн
    Городецкий гидроузелНацпроектРеконструкция
    0
    04.04.2025
    Завершены основные работы второго этапа реконструкции станции Сковородино
    Строительные работы продолжаются, на движение поездов они не влияют.
    ИнфраструктураРеконструкцияРЖДСковородино
    0
    10.04.2025
    На ЦКАД официально запустили беспилотное грузовое движение
    К концу 2025 года пробег беспилотного автопарка достигнет более 10 млн км
    Автономные грузоперевозкибеспилотное движениебеспилотные технологииминтранс
    0
    24.03.2025
    Почти 1 млрд рублей на ремонт и техническое перевооружение пунктов пропуска
    Объем перевозок по МТК должен увеличиться в 1,5 раза
    госбюджетМеждународный транспортный коридорПункты пропуска Финансирование
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    16.04.2025 M-Line будет заходить в Новороссийск и Калининград
    15.04.2025 Первое в этом году банкротство на контейнерном рынке
    15.04.2025 Контейнерооборот лидеров, 3 месяца 2025
    14.04.2025 FESCO идет в Индонезию
    14.04.2025 «РЖД Логистика» приступила к экспортным отправкам с ТЛЦ «Южный Порт»
    14.04.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 15, 2025
    Госрегулирование Показать всё
    11.04.2025 Новая зона контроля выбросов
    11.04.2025 Назначен начальник Управления товарной номенклатуры ФТС
    11.04.2025 Назначение в ФТС: начальник ГУТКПВТ
    04.04.2025 Назначен начальник Астраханской таможни
    04.04.2025 Завершено расследование причин крушения танкеров в Керченском проливе
    03.04.2025 Назначен ВрИО руководителя Ространснадзора
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •