Россия и Судан подписали Меморандум о взаимопонимании в области транспорта

В Москве в рамках 8-го заседания Межправительственной российско-суданской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству подписан Меморандум о взаимопонимании в области транспорта и транзита между Российской Федерацией и Республикой Судан. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

Подписи на документе поставили статс-секретарь заместитель Министра транспорта РФ Дмитрий Зверев и заместитель Министра иностранных дел и международного сотрудничества Республики Судан Хуссейн Эль-Амин Эль-Фадел.

Документ предусматривает расширение сотрудничества в сфере развития транспортной инфраструктуры, морских и сухопутных маршрутов, а также совершенствование транзитных коридоров. Особое внимание будет уделено обмену опытом, взаимодействию компетентных органов двух стран и созданию условий для реализации совместных проектов в области логистики и транспортного обслуживания.

Фото: пресс-служба Минтранса