Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Морской экспорт удобрений из РФ в ЕС, январь-август 2025
14.11.2025

Морской экспорт удобрений из РФ в ЕС, январь-август 2025

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    15.04.2025
    Товарооборот Россия – Индия в январе 2025 года
    Снизился на 14,8%
    Только для подписчиков
    2025ИндияТоварооборот
    0
    16.01.2025
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 3, 2025
    Ставки в направлении северных портов Китая снизились.
    Только для подписчиков
    2025Дальний ВостокЗерновые грузыКитай
    0
    28.03.2025
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 13, 2025
    Ставки снизились
    Только для подписчиков
    2025Балтийское мореЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    31.07.2025
    Первое судно в рамках северного завоза в порту Тикси
    Открытие навигации состоялось 22 июля.
    2025Навигацияпервое судноСеверный завоз
    0
    23.10.2025
    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в сентябре 2025 в деталях
    Вырос на 5,7%
    Только для подписчиков
    2025Азово-Черноморский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    18.03.2025
    Грузоперевозки по жд между РФ и КНР растут
    За первые два месяца 2025 года рост составил 9,3%.
    2025КитайРЖД
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    14.11.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 46, 2025
    14.11.2025 Контейнерооборот портов Китая в январе-сентябре 2025
    13.11.2025 CMA CGM покупает долю в терминале EUROGATE в Гамбурге
    12.11.2025 Запущен грузовой экспресс из Китая в Москву
    12.11.2025 Все порты Финляндии, 8 месяцев 2025
    12.11.2025 Первый экспортный поезд с флекситанками с ТЛЦ «Южный Порт»
    Госрегулирование Показать всё
    13.11.2025 Первая партия куриного мяса из Китая через Амурзет
    13.11.2025 Россия и Казахстан подписали соглашение по транзиту
    05.11.2025 Россия и Китай будут готовить специалистов для полярных вод
    05.11.2025 О транспортно-логистической повестке
    05.11.2025 Введен временный запрет на вывоз технической серы
    25.10.2025 Из Росморречфлота в Минтранс
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •