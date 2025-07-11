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Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 27 неделя 2025
11.07.2025

Аналитический дайджест SeaNews, 7-11 июля 2025

    • Мировой контейнерный рынок

    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 27, 2025

    На 27 неделе 2025 года ставки на исследуемых трейдах демонстрируют разнонаправленную динамику.

    Самый солидный портфель заказов у альянса Ocean Alliance

    MSC и перевозчики, входящие в альянсы контейнерных линий, в совокупности заказали строительство 475 контейнеровозов, или 70% от совокупного глобального портфеля заказов. 

    Top-25 контейнерных линий на 1 июля 2025

    По состоянию на 1 июля 2024 года 25 крупнейших контейнерных линий в совокупности контролировали, с учетом дочерних и зависимых структур, 92% существующего контейнерного флота.

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 28 неделя 2025

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 28 неделе 2025 года относительно показателя прошлой недели снизился на 5%.

     

    Российский транспортный сектор

    Контейнерооборот Каспийского бассейна в мае 2025 снизился на 8,9%

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт увеличился на 21,4%. 

    Регионы-лидеры по погрузке на жд, июнь 2025

    ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем телеграм-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам июня 2025 года.

    Грузооборот Каспийского бассейна в мае 2025 в деталях

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, транзит уменьшился на 0,4%.

    Грузооборот Каспийского бассейна в мае 2025: снизилась перевалка лесных грузов

    В мае 2025 года доля Каспийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 0,6%.

    Железнодорожные контейнеры, 6 месяцев 2025: минус 3%

    Перевозки контейнеров по сети железных дорог России за январь-июнь 2025 года составили 3 млн 779,8 тыс. TEU.

    Погрузка на экспорт по жд железной руды, 6 месяцев 2025

    В январе-июне 2025 года погрузка железной руды на экспорт на сети РЖД выросла на 15,5%.

     

    Товарооборот

    Экспорт растительного масла из Алтайского края растет

    За 5 месяцев 2025 года таможенные органы проконтролировали вывоз из Алтайского края свыше 79 тыс. тонн различных масел растительного происхождения.

    Морской экспорт СПГ из РФ в ЕС, январь-апрель 2025

    По данным Евростата, российский морской экспорт СПГ в страны Евросоюза в январе-апреле 2025 года составил почти 1,1 млн тонн.

    Морской экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ в ЕС, январь-апрель 2025

    По данным Евростата, российский морской экспорт товарной группы 27 «Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки, полученные из битуминозных веществ» в страны Евросоюза в январе-апреле 2025 года составил 3,6 млн тонн.

    Товарооборот Россия – Армения в январе-мае 2025 года

    По данным статистического комитета Республики Армения, поставки из Армении в Россию в январе-мае 2025 года составили 1,1 млрд долларов.

    Товарооборот Россия — Китай в январе-мае 2025 года

    По итогам января-мая 2025 года товарооборот между Китаем и Россией снизился на 8,2% относительно показателя января-мая 2024 года.

    Экспорт рыбы из Новосибирской области растет

    Сибирские таможенники за 5 месяцев 2025 года оформили на экспорт 3,7 тыс. тонн замороженной рыбы.

     

    Порты

    Грузооборот морских портов Китая в январе-мае 2025

    В январе-мае этого года грузооборот портов Китая, по данным Министерства транспорта КНР, вырос на 3,8%.

    Грузооборот речных портов Китая в январе-мае 2025

    Речные порты Китая обработали 35,9% всех грузов. 

    Контейнерные порты Турции, 6 месяцев 2025

    Контейнерооборот портов Турции по итогам 6 месяцев 2025 года составил чуть более 7 млн TEU

     

    Происшествия

    Самый высокий уровень пиратства за последние пять лет

    За первые 6 месяцев 2025 года Международное морское бюро (International Maritime Bureau – IMB) зафиксировало рекордно высокое число сообщений об инцидентах с участием пиратов.

     

    Фрахтовый рынок

    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 28 неделя, 2025

    На 28 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта относительно предыдущей недели снова увеличились.

    Фрахтовый рынок Черного моря, 28 неделя, 2025

    На 28 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax и партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax не изменились.

    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 28, 2025

    На 28 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских портов на отдельные направления снизились.

    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 28, 2025

    Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая не изменились.

     

    Бункерный рынок

    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 27 неделя 2025

    На 27 неделе 2025 года цены на бункерное топливо во всех исследуемых портах повысились.

    Обзор мирового рынка бункеровки. 28 неделя 2025

    На 28 неделе 2025 года цены на бункерное топливо в исследуемых портах демонстрируют разнонаправленную динамику.

     

    Фото: Роснефть


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