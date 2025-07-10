Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
ТОП-10 речных портов Китая в январе-июле 2022
10.07.2025

Грузооборот речных портов Китая в январе-мае 2025

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    13.02.2025
    Фрахтовый рынок Черного моря, 6 неделя, 2025
    Ставки снизились
    Только для подписчиков
    2025Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    26.06.2025
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 26, 2025
    Ставки прежние
    Только для подписчиков
    2025Дальний ВостокЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    23.05.2025
    Грузовые авиаперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-март 2025
    В стоимостном выражении экспорт из Евросоюза сократился на 21%
    Только для подписчиков
    2025грузовые авиаперевозкиЕвросоюзЕвростат
    0
    03.03.2025
    Грузооборот Дальневосточного бассейна в январе 2025 в деталях
    Грузооборот увеличился на 7,7%.
    Только для подписчиков
    2025ГрузооборотДальневосточный бассейнПОРТСТАТ
    0
    16.06.2025
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 24 неделя 2025
    Индекс контейнерных перевозок не изменился
    Только для подписчиков
    2025Drewryмировой контейнерный индекс
    0
    23.04.2025
    Грузооборот российских портов в марте 2025 в деталях
    Грузооборот морских портов России снизился на 6,1%
    Только для подписчиков
    2025ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    09.07.2025 Вместимость контейнерного флота CMA CGM превысила 4 млн TEU
    08.07.2025 Нигерия запустила свою первую контейнерную линию
    08.07.2025 Top-25 контейнерных линий на 1 июля 2025
    07.07.2025 Самый солидный портфель заказов у альянса Ocean Alliance
    07.07.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 27, 2025
    07.07.2025 Контейнерооборот Каспийского бассейна в мае 2025 снизился на 8,9%
    Госрегулирование Показать всё
    09.07.2025 А. Никитин назначен министром транспорта РФ
    08.07.2025 Комплексная программа подготовки кадров для сферы ВЭД до 2030 года
    04.07.2025 В России появится «Цифровая Река»
    02.07.2025 Правительству РФ поручено профинансировать северный завоз
    01.07.2025 Понижающий коэффициент к ставкам лоцманского сбора в Петербурге
    24.06.2025 Продлен запрет на вывоз риса-сырца
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •