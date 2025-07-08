Регионы-лидеры по погрузке на жд, июнь 2025

ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем телеграм-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам июня 2025 года.

С точки зрения объемов в первую тройку вошли:

Кемеровская область, отгрузившая 15 млн тонн;

Свердловская область – 4,4 млн тонн;

Иркутская область — 3,6 млн тонн.

Самую высокую динамику показали:

Астраханская область – рост на 18,6% за счет увеличения на 21,9% отправок нефтяных грузов и на 5,4% химикатов;

Нижегородская область – рост на 17,5% за счёт наращивания в 1,6 раза перевозок нефтяных грузов и на 31,5% лесных грузов и

Хабаровский край – рост на 16,2% за счет увеличения в 1,6 раза отправок нефтяных грузов, на 31,1% черных металлов и на 2,6% каменного угля.

Фото: РЖД