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Регионы-лидеры по погрузке на жд, июнь 2025
08.07.2025

Регионы-лидеры по погрузке на жд, июнь 2025

    • ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем телеграм-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам июня 2025 года.

    С точки зрения объемов в первую тройку вошли:

    • Кемеровская область, отгрузившая 15 млн тонн;
    • Свердловская область – 4,4 млн тонн;
    • Иркутская область — 3,6 млн тонн.

    Самую высокую динамику показали:

    • Астраханская область – рост на 18,6% за счет увеличения на 21,9% отправок нефтяных грузов и на 5,4% химикатов;
    • Нижегородская область – рост на 17,5% за счёт наращивания в 1,6 раза перевозок нефтяных грузов и на 31,5% лесных грузов и
    • Хабаровский край – рост на 16,2% за счет увеличения в 1,6 раза отправок нефтяных грузов, на 31,1% черных металлов и на 2,6% каменного угля.

    Фото: РЖД


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