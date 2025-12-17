Экспорт угля по жд, ноябрь 2025

В ноябре 2025 года по сети РЖД было отправлено 27,9 млн тонн угля (+0,3% к показателю ноября 2024 года), сообщили «Российские железные дороги» в своем телеграм-канале. На экспорт было отправлено 14,8 млн тонн (+3,1%).

В направлении портов было отгружено 13,5 млн тонн (+7,9%), из них бОльшая часть отправлена в порты Дальнего Востока – 8,5 млн тонн (+12%). В адрес портов Северо-Запада ушло по железной дороге 3,2 млн тонн (-9,2%), портов Юга – 1,8 млн тонн (+28,7%).

На экспорт в восточном направлении было отправлено 9,6 млн тонн угля (+5,3% к ноябрю 2024 года, +3,7% к ноябрю 2023 года и +72% к ноябрю 2015 года).

«Это абсолютный рекорд для ноября. Максимальные исторические объёмы держатся уже на протяжении девяти месяцев, с марта 2025 года, – отметили в РЖД. – Увеличение перевозок стало возможным благодаря модернизации инфраструктуры Восточного полигона, использованию новых локомотивов, повышению массы поездов и «уплотнению» графика, в том числе за счёт технологии «виртуальной сцепки».

Доля каменного угля в общем объёме погрузки РЖД составила в ноябре 29% (в 2024 году было 29,7%).

Фото: РЖД