Льготные тарифы на перевозку угля в новых регионах

По поручению президента правительство установило льготные тарифы на железнодорожные перевозки угля по территориям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Постановление об этом подписано, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Для таких перевозок установлен понижающий коэффициент 0,48. Он будет распространяться на транспортировку угля, которую осуществляет ФГУП «Железные дороги Новороссии».

Решение позволит поддержать угольные предприятия ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в текущих геополитических условиях и будет способствовать сохранению их экономического потенциала.

Подписанным документом внесены изменения в постановление правительства от 10 марта 2023 года №371.