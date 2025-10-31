Мурманский узел открывает новые перспективы для китайского бизнеса

Делегация Мурманской области приняла участие в III Российско-Китайском форуме инвестиционного развития и торгового сотрудничества, проходившем в городе Шэньян провинции Ляонин. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В рамках деловой сессии «Новые возможности для инвестиций в Россию. Создание новой движущей силы для развития предприятий» заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области Дмитрий Титаренко представил ключевые преимущества региона, в том числе выгодное географическое положение, незамерзающий порт Мурманск – опорный порт для Трансарктического транспортного коридора и ворота Северного морского пути.

Генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Артём Кукса выступил на сессии «Новый импульс китайско-российской логистики», где представил портовые возможности региона и их значимость в развитии Трансарктического транспортного коридора. Кроме того, он отметил заинтересованность Мурманской области в развитии контейнерных перевозок и готовность к совместной работе с китайскими грузоотправителями, а также совместной реализации масштабных логистических инициатив.

«Мурманская область открыта к сотрудничеству с иностранными инвесторами в развитии портовой и складской инфраструктуры, направленных на существенное увеличение грузооборота порта Мурманск с использованием возможностей Трансарктического транспортного коридора, а также в создании новых судостроительных мощностей», – сообщил А. Кукса.

В рамках форума представители делегации провели ряд встреч с потенциальными инвесторами и партнёрами, обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах экономики. Особое внимание было сосредоточено на перспективах переориентации грузовых потоков с традиционных маршрутов на Северный морской путь с использованием портовой инфраструктуры Мурманска как стратегического транспортного узла.

Активное участие в диалогах с иностранными компании приняли представители морского торгового порта «Лавна» – проекта, объекты которого в настоящее время находятся в завершающей стадии строительства, более 95% готовности. В перспективе планируется перенести перевалку угля из городской черты Мурманска на западный берег Кольского залива.

Юлия Вяткина, менеджер проекта строительства порта «Лавна», представила приоритетные направления взаимодействия с китайскими компаниями. По ее словам, порт заинтересован в установлении прямых контактов с крупными китайскими производителями оборудования.

«Мы заинтересованы в партнерстве с китайскими крупными производителями комплектующих механического, гидравлического, электрического и другого технологического оборудования с целью закупки оборудования без промежуточных звеньев напрямую. Также мы готовы к сотрудничеству с партнерами из Китая, заинтересованными в экспорте российской угольной отрасли, настроенными на партнёрство в части трансграничных логистических маршрутов между Россией и Китаем, грузопотока Большого Северного морского пути через Мурманск», — рассказала Ю. Вяткина.

Фото: пресс-служба правительства Мурманской области