Первый контейнерный поезд с подсолнечным маслом для Китая

Транспортная группа FESCO отправила из Самарской области первый контейнерный поезд, груженный подсолнечным маслом во флекситанках (полимерные герметичные цистерны-вкладыши). Партия наливного груза общим весом 1700 тонн предназначается для различных предприятий в Китае.

Как сообщили SeaNews в группе, поезд, состоящий из 76 двадцатифутовых контейнеров, отправился со станции Жигулёвское море 16 мая. Транзитное время в пути до Владивостокского морского торгового порта (входит в FESCO) составит 10-11 дней.

В ВМТП контейнеры с российским подсолнечным маслом погрузят на суда Группы и затем доставят регулярным морским сервисом FESCO China Direct Line в порты Синган, Шанхай и Циндао. Вся интермодальная перевозка займет от 28 до 35 дней в зависимости от порта назначения в Китае.

Доставка выполняется в рамках комплексного логистического сервиса FESCO Agro, ориентированного на российские предприятия агропромышленного сектора. С помощью сервиса Группа предоставляет клиентам весь спектр услуг по перевозке насыпных и наливных селькохозяйственных грузов в контейнерах с использованием лайнер-бэгов, флекситанков и биг-бэгов. Железнодорожные и интермодальные перевозки FESCO Agro выполняются преимущественно на базе транспортных активов группы.

Фото: FESCO