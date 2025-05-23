Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Первый контейнерный поезд с подсолнечным маслом для Китая
23.05.2025

Первый контейнерный поезд с подсолнечным маслом для Китая

    • Транспортная группа FESCO отправила из Самарской области первый контейнерный поезд, груженный подсолнечным маслом во флекситанках (полимерные герметичные цистерны-вкладыши). Партия наливного груза общим весом 1700 тонн предназначается для различных предприятий в Китае.

    Как сообщили SeaNews в группе, поезд, состоящий из 76 двадцатифутовых контейнеров, отправился со станции Жигулёвское море 16 мая. Транзитное время в пути до Владивостокского морского торгового порта (входит в FESCO) составит 10-11 дней.

    В ВМТП контейнеры с российским подсолнечным маслом погрузят на суда Группы и затем доставят регулярным морским сервисом FESCO China Direct Line в порты Синган, Шанхай и Циндао. Вся интермодальная перевозка займет от 28 до 35 дней в зависимости от порта назначения в Китае.

    Доставка выполняется в рамках комплексного логистического сервиса FESCO Agro, ориентированного на российские предприятия агропромышленного сектора. С помощью сервиса Группа предоставляет клиентам весь спектр услуг по перевозке насыпных и наливных селькохозяйственных грузов в контейнерах с использованием лайнер-бэгов, флекситанков и биг-бэгов. Железнодорожные и интермодальные перевозки FESCO Agro выполняются преимущественно на базе транспортных активов группы.

    Фото: FESCO


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    21.01.2025
    Грузооборот речных портов Китая в январе-ноябре 2024
    Речные порты Китая обработали 36% всех грузов
    Только для подписчиков
    2024ГрузооборотКитайПорты
    0
    22.04.2025
    США включили Chipolbrok в список контролируемых перевозчиков
    Теперь компания подлежит усиленному регулирующему надзору со стороны Федеральной морской комиссии.
    FMCКитайПольшарегулирование
    0
    16.05.2025
    FESCO доставила первую партию семян подсолнечника из Китая в Екатеринбург
    Через Монголию
    Зерновые грузыКитайПодсолнечникУрал
    0
    07.03.2025
    Логистический центр Казахстана в китайском Сиане: итоги первого года работы
    Объем транзитных перевозок превысил 150 тыс. тонн
    2024КазахстанКитайКитай - Европа
    0
    19.03.2025
    Рускон и Октет Сервис договорились о развитии транспортных решений при перевозках из Китая в Россию
    Соглашение подписано на ТрансРоссии
    ГК "Дело"КитайОктетРускон
    0
    10.02.2025
    США намерены ввести пошлину в 25% на импорт стали и алюминия
    Но торговая война между с Китаем пока не влияет на объем морских перевозок
    ИмпортКитайПошлиныСША
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    23.05.2025 Первый контейнерный поезд с подсолнечным маслом для Китая
    23.05.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 21 неделя 2025
    23.05.2025 Контейнерооборот российских портов в апреле 2025 снизился на 5,1%
    22.05.2025 Контейнерооборот российских портов в апреле 2025 в деталях
    20.05.2025 Апрельский рекорд FESCO
    20.05.2025 «ТрансКонтейнер» приобрёл гибридные ричстакеры для терминалов
    Госрегулирование Показать всё
    23.05.2025 Как обжаловать решение таможенных органов
    19.05.2025 Назначения в ФТС
    19.05.2025 В.Путин поручил определить инфраструктурного оператора Трансарктического коридора
    16.05.2025 Назначение в ФТС
    16.05.2025 Россия и Иран начали изыскания в рамках проекта строительства жд линии Решт – Астара
    15.05.2025 Запущен эксперимент по цифровизации перевозок зерна
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •