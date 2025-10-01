Информационно-аналитическое агентство
Двусторонние перевозки по TIR через погранпереход Хуньчунь-Краскино
01.10.2025

Двусторонние перевозки по TIR через погранпереход Хуньчунь-Краскино

    • 27 сентября первый автомобиль, прошедший через пограничный переход Хуньчунь-Краскино в рамках системы TIR (Международные дорожные перевозки), доставил шлифовальный станок для льда во Владивосток, сообщает информационное агентство Xinhua.

    По словам китайского водителя, доставившего оборудование во Владивосток, после открытия движения в рамках TIR все стало гораздо быстрее, машины проходят моментально.

    После выезда с территории погранперехода доставка до пункта назначения заняла всего 4 часа, что сэкономило от 1 до 2 суток по сравнению с прежними сроками и способами транспортировки.

    TIR – это международная система, которая упрощает перевозку грузов между странами. В рамках нее груз опечатывается в стартовой точке маршрута и проверяется только по прибытии в пункт назначения, а на промежуточных погранпереходах сотрудники КПП лишь сверяют данные книжки TIR и таможенную печать для транспортного средства. Это сокращает время в пути и уменьшает возможные риски, связанные с административными процедурами таможенного контроля и порчей груза.

    Как отметила замначальника Управления транспорта провинции Цзилинь Сунь Ехун, единственный в провинции автомобильный переход в Россию Хуньчунь характеризуется коротким временем прохождения таможни и стабильностью работы, а также более низкой стоимостью трансграничных перевозок. Переход Хуньчунь связан с территориями опережающего развития Дальнего Востока России и свободным портом Владивосток, где наблюдается высокий спрос на грузоперевозки. Кроме того, в городе Хуньчунь хорошо развита вспомогательная инфраструктура, включая складские и перерабатывающие мощности, сформирована целостная цепочка импорта и переработки с уникальными преимуществами местоположения.

    На сегодняшний день в провинции уже имеются 17 предприятий-владельцев книжки TIR, сформировался стабильный двусторонний рынок TIR-перевозок, охватывающий такие категории грузов, как скоропортящиеся продукты, продукция холодовой цепи, умная домашняя техника, автозапчасти и др.

    По словам гендиректора международной логистической компании «Синлун» Линь Ми, с открытием трансграничного коридора TIR Хуньчунь-Краскино, время транспортировки по грузовым маршрутам через погранпереход Хуньчунь до Владивостока и обратно может сократиться почти на 50%.

    Фото с сайта cnjiwang.com


    




