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В Китай по МТК «Север – Юг» через Иран
30.04.2025

В Китай по МТК «Север – Юг» через Иран

    • Во втором квартале этого года АО «РЖД Логистика» планирует запустить регулярный маршрут доставки грузов в Китай по международному транспортному коридору «Север – Юг» через Иран. Он также предусматривает использование морского транспорта для доставки грузов из иранских в китайские порты. Об этом рассказала директор филиала «РЖД Логистика» в Саратове Вера Вторыгина на одной из сессий международного форума «Транспортная логистика Каспийского региона», организованного «ВИВА КОНСАЛТ» в Астрахани.

    На фоне инфраструктурных ограничений на железной дороге в направлении портов Дальнего Востока возникла необходимость альтернативных маршрутов.  «Мы сейчас предлагаем в Китай попадать именно через Иран. Это своего рода оптимизация экспортно-импортных отправок, из любой точки нашей страны, но центр притяжения, конечно, Астрахань. Мы с вами как раз доезжаем до Китайской Народной Республики достаточно по сокращенному пути, минуя какие-то ограничения, связанные с Дальним Востоком или с тем же Новороссийском», — сказала В. Вторыгина, добавив, что в среднесрочной перспективе его планируется запустить с полигона Приволжской железной дороги.

    По словам спикера, сервис уже протестирован — в марте из Белоруссии в Китай транзитом через Россию, Иран по МТК «Север – Юг» была осуществлена тестовая отправка белорусских удобрений, перевезено три полносоставных контейнерных поезда.

    «Самое интересное, что сейчас идут всевозможные обсуждения по тарифным скидкам со стороны Китая», — сказала В. Вторыгина.

    В кулуарах спикер уточнила SeaNews, что речь идет, прежде всего, о контейнерных перевозках. В «РЖД Логистике» также ожидают, что номенклатура грузов будет расширяться, в том числе и за счет зерновых и масел. «Ждем наших уважаемых аграриев, которые как раз в июле начнут активизироваться. Мы ждем партнеров и все-таки надеемся на то, что они стартапом проедут по маршруту, увидят преимущество, возможно, без каких-то ограничений, опять же со стороны Новороссийска, это все возможно», — сказала она.

    Маршрут отрабатывался также в импортном направлении. «Поэтому это рабочий маршрут, не просто слова, это достаточно протоптанная уже дорожка, которая выросла из потребностей бизнеса», — добавила она, отметив, что время транзита изначально закладывалось с большим запасом.

    «Если мы до Ирана сейчас доезжаем фактически за 16 суток, то по территориям, после оформления, до Китая примерно закладывалось около 33 дней. Кстати, астраханский полигон еще два года назад принимал в портах грузы из Китая через Иран. Это уже было по воде организовано, бесшовный маршрут», — уточнила спикер.

    «Мы все-таки надеемся на то, что наши партнеры все-таки стартапом проедут по маршруту, это все возможно», — резюмировала В. Вторыгина.

    Фото: SeaNews


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